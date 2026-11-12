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輸出入銀行國際信用評等維持與我國主權評等一致AA等級

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

輸出入銀行於11月2日獲得惠譽國際信用評等確認長短期發行人違約評等分別為「AA」及「F1+」，國內長短期評等分別為「AAA(twn)」及「F1+(twn)」，長期評等展望「穩定」，為國內銀行業所獲得最優信評等級，與我國主權評等一致。

惠譽公司指出，輸出入銀行提供融資、保證、輸出保險等業務，在全球地緣政治衝突升溫下，致力於配合政府的經貿政策，給予跨境貿易金融支持，預期將持續擔任關鍵的政策性角色，且政府在需要時有極高的意願提供支援。

輸出入銀行表示，身為台灣唯一的國營輸出入信用專業銀行，肩負促進出口貿易及協助國家經貿發展任務。政府提供輸出入銀行穩定營運資金來源，於112年至116年間一百億元增資計畫將屆期完成，穩健的資本結構將具體支持其協助廠商拓展國際貿易和執行政策任務。未來，輸出入銀行將持續配合政府經貿政策，推出各項輸出入融資、保證及輸出保險等專案，協助我國廠商拓展出口貿易、布局全球及降低貿易風險，為廠商提供最堅實金融後盾。

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