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美國通膨高於預期 國銀估聯準會年底升息機率增

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

美國10月消費者物價漲幅高於市場預期，加上聯準會官員接連釋出偏鷹派訊號，進一步強化市場對持續升息的預期。國銀分析，聯準會理事Christopher Waller不排除12月升息2碼的可能性，達拉斯聯準銀行總裁Lorie Logan則支持再升息1碼；不過，市場目前預估12月升息2碼的機率僅約一成。

國銀維持原先預測，認為聯準會12月將升息1碼，並於2027年上半年再升息1碼，顯示在通膨壓力尚未明顯降溫之際，聯準會貨幣政策仍可能維持緊縮。

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