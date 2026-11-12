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挺企業募資、投資、商機合作一手包 創投媒合暨商機交流會開放報名

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
經發局長盛筱蓉與貴賓巡攤聆聽廠商說明（圖為114年創投媒合暨商機交流會）。圖／新北市政府經發局提供
經發局長盛筱蓉與貴賓巡攤聆聽廠商說明（圖為114年創投媒合暨商機交流會）。圖／新北市政府經發局提供

為協助新北企業拓展多元籌資管道、引進專業投資資源，新北市政府經濟發展局將於12月8日舉辦「2026新北市創投媒合暨商機交流會」，邀請企業與創投及策略性投資人面對面交流，促進資金挹注及商業合作。本次活動亦邀請櫃買中心及信保貸款承貸銀行到場，提供資本市場及融資貸款相關資訊，協助企業掌握多元發展資源，歡迎有興趣的企業踴躍報名參加。

經發局長盛筱蓉表示，新北市將持續透過中小企業信用保證融資貸款、創櫃板推薦及創投媒合等多元措施，協助企業取得營運及發展所需資源。本次創投媒合希望協助企業引進外部資金，並藉由專業投資人的經驗，協助企業檢視營運策略、拓展同異業合作及串聯資源，創造更多發展契機，為企業永續經營奠定基礎。

去年曾參與交流會的「吉瑞世實業有限公司」詹于萱執行長分享，公司透過新北市政府創櫃板推薦，獲得櫃買中心提供內部控制及財會制度輔導，並藉由參與創投媒合暨商機交流會，實際向投資人進行簡報，進一步檢視企業經營模式及發展方向，突破既有思維，重新規劃未來經營策略，逐步朝創櫃板資本市場邁進。此外，透過交流會也獲得創投公司表達持續關注及投資意願，不僅拓展企業募資機會，更為公司未來發展帶來助益，感謝經發局積極搭建交流平台，協助企業對接專業資源。

本次交流會將邀請創投業者、設有投資部門或有意透過策略結盟、企業整併拓展事業版圖之企業代表出席，聚焦AI、SaaS（軟體即服務）、高階製造與半導體供應鏈、綠能技術服務及生醫與健康科技等產業領域，透過企業展攤展示及上台簡報，讓投資人深入了解企業產品特色與發展潛力，尋找具投資價值的合作標的，促進資金與產業資源有效對接。

另現場將邀請新北市政府中小企業信用保證融資貸款承貸銀行到場提供諮詢，說明貸款申請條件及相關措施，協助企業運用政策資源，以較低資金成本取得營運所需資金。新北市將持續整合多元資源，協助企業強化經營體質、拓展資金來源，提升產業競爭力。

歡迎有意爭取投資資源及拓展商業合作企業踴躍報名，本次活動提供兩種參與方式：第一種為展攤展示暨上台簡報，適合希望展示產品特色、企業優勢並爭取投資機會的企業，可透過專屬報名網址（https://reurl.cc/6Xnvek）報名；第二種為交流會參與，歡迎有意引進外部投資資金或尋求商業合作的企業報名（https://reurl.cc/dO4nAk），與投資人及企業代表面對面交流，掌握募資及合作契機。

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