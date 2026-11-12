黃金4,000美元保衛戰失利！美元創一年半新高 金價還會跌？

國際金價連續走弱，繼前兩個交易日接連下跌後，12日再度失守每英兩4,000美元整數關卡，短線跌勢持續。12日盤中最高4,000.48美元、最低3,968.96美元，4,000美元關卡再度成為市場多空攻防焦點。

黃金近期持續承壓，主要受到美國通膨數據高於預期，以及聯準會（Fed）官員鷹派談話影響。美國10月消費者物價指數（CPI）月增0.4%，高於市場預估的0.3%，使市場重新評估Fed後續升息幅度。金價10日重挫近3%，11日再跌1.1%，即使盤中一度反彈至4,066美元附近，仍無法扭轉跌勢。

值得注意的是，市場對Fed年底進一步升息的預期持續升溫。Fed理事華勒表示，若通膨情勢惡化，可能考慮一次升息2碼。根據芝商所（CME）FedWatch工具，市場預估Fed在12月升息1碼的機率約89.3%，升息2碼的機率則達10.7%，顯示市場已開始反映更積極緊縮貨幣政策的可能性。

美元走強也成為壓抑金價的重要因素。美元指數11日上漲0.6%，收在102.84點，盤中最高觸及102.96點，創2025年4月以來新高。美元升值提高海外投資人購買黃金的成本，加上美債殖利率走高，使不孳息黃金的吸引力進一步下降。

市場分析，金價短線失守4,000美元後，須留意賣壓是否持續擴大，下方先觀察3,950美元附近支撐；若美元及美債殖利率持續攀升，黃金仍面臨修正壓力。反之，若Fed升息預期降溫，金價才有機會重新站回4,000美元，進一步挑戰4,050美元關卡。