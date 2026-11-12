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股市跌就停扣？報酬率差逾18% 鉅亨買基金：善用TISA 紀律投資別中斷

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
「鉅亨買基金」觀察平台客戶發現，近兩年約兩成定期定額投資人持續扣款達24次；其中，未曾停扣者的期末報酬率中位數達37%，高於停扣後恢復者的19%，相差18個百分點。聯合報系資料照
「鉅亨買基金」觀察平台客戶發現，近兩年約兩成定期定額投資人持續扣款達24次；其中，未曾停扣者的期末報酬率中位數達37%，高於停扣後恢復者的19%，相差18個百分點。聯合報系資料照

近兩年全球主要股市屢創新高，期間卻也震盪不斷，考驗投資人長期投入的紀律。「鉅亨買基金」觀察平台客戶發現，近兩年僅約兩成定期定額投資人持續扣款達24次；其中，未曾停扣者的期末報酬率中位數達37%，高於停扣後恢復者的19%，相差18個百分點。「鉅亨買基金」指出，退休理財最大的挑戰，不是市場短期漲跌，而是能否持續投入、累積複利。與其隨行情起伏反覆進出市場，不如善用TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）低門檻、低成本及定期定額機制，養成長期投資習慣，逐步累積退休財富。

「鉅亨買基金」指出，平台統計顯示，扣款次數越多的投資人，期末報酬率中位數普遍越高，持續扣款24次者達37%，明顯優於扣款4至6次者的5%、7至12次者的18%。然而，投資紀律往往受到市場情緒考驗，2025年4至5月股市修正期間，平台定期定額扣款次數明顯下滑，隨後行情回升才逐步恢復。這也反映投資人容易在市場下跌時暫停投入，等到行情回暖才重啟扣款，反而可能錯失低檔累積基金單位數的機會。

除了持續投入，時間更是累積退休財富的關鍵。「鉅亨買基金」以每月投入5,000元、持續投資至65歲為例進行試算。假設年化報酬率10%，25歲開始投資，退休時可累積約3,162萬元；若延至35歲才開始，則降至約1,130萬元，45歲開始更只有約380萬元。儘管每月投入金額相同，起步時間相差十年，最終累積資產卻可能出現巨大落差。因此，退休投資越早開始，持續越久，越有機會發揮複利效果。

「鉅亨買基金」表示，要讓長期投資成為習慣，關鍵在於降低投入門檻與持有成本，TISA正是協助民眾落實退休準備的工具。TISA基金每筆最低1000元即可定期定額投入，申購手續費為零、經理費低於1%，並採不配息的累積型設計，讓收益持續參與投資。透過低門檻、低成本與定期投入機制，有助養成長期投資習慣。值得期待的是，政府正研議TISA 2.0租稅優惠，若順利推動，將進一步提高民眾參與誘因，讓TISA成為兼具成本與稅負優勢的退休理財選擇。

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