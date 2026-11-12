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星展家辦報告：近8成盼財富傳承至少兩代 43%下一代尚未參與規劃

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

星展集團12日發布2026年亞洲家族辦公室報告，其中發現，近8成家族（79%）希望將財富傳承至少兩代，其中29%更期望財富傳承超過三代甚至實現永續傳承；但有高達43%受訪者卻表示，下一代完全未參與財富規劃，僅1%的下一代家族成員主導規劃的制定與執行，顯示財富傳承準備仍有待加強。

星展集團此次發表的《星展亞洲家族辦公室報告2026：評估風險準備差距》綜合兩項於2026年1月及5月期間進行的調查，訪問亞洲、歐洲及中東地區超過200個家族辦公室，並就創辦人、家族核心成員、下一代領袖及其他關鍵決策者進行深度訪談。

根據研究報告分析，儘管家族普遍意識到採取行動的必要性，但研究發現，創辦人希望保留控制權的心態，仍是家族財富傳承的一大阻礙，三分之一的受訪者將此列為財富移轉延遲的主要原因。在風險管理方面，逾半數受訪者指出，內部團隊缺乏專業知識是一大挑戰；另有超過85%的受訪者尚未制定正式的營運持續計畫，僅依賴非正式的應變安排，或不確定是否存在相關計畫，這些準備不足的情況，也引發家族能否有效因應突發事件及營運中斷風險的疑慮。

星展銀行財富規劃家族辦公室保險解決方案集團主管李文修表示，亞洲正經歷史上規模最大的跨世代財富移轉浪潮之一。對不少家族而言，要將有意傳承付諸實行往往充滿挑戰，因為家族財富傳承不僅涉及投資組合，也涵蓋為家族累積財富的實體企業，當中往往牽涉對資產所有權、領導權和控制權等高度個人化的重大決策。

李文修指出，隨著科技急速發展及市場波動加劇，家族在企業經營與財富管理面臨更多挑戰，也使得這些決策變得日益迫切。家族辦公室不能僅著眼當前的責任與需求，更應及早發現傳承安排、風險監督和科技應用等方面的潛在弱點，避免日後衍生高昂代價。

此次研究報告主要發現包括：

1.家族盼財富傳承跨世代，但下一代仍未充分參與

近八成家族（79%）希望將財富傳承至少兩代，其中29%更期望財富傳承超過三代甚至實現永續傳承。然而，高達43%表示下一代完全未參與財富規劃，僅1%的下一代家族成員主導規劃的制定與執行。

2. 創辦人仍掌握控制權，財富傳承缺乏主動規劃

僅4%預期未來三年內會進行具實質意義的財富移轉，另有29%則預期財富移轉將在七年後才會發生。

三分之一受訪者（33%）表示，創辦人希望繼續掌握控制權，成為財富傳承延遲的主要原因；另有15%受訪者預期，只有在發生突發事件例如創辦人喪失行為能力或面臨危機時，才會啟動財富移轉。

3. 財富布局遍及全球，但資產架構仍以個人為主

逾半數受訪者（54%）以個人名義持有主要資產，52%則透過私人投資公司，僅20%採用由專業機構管理的信託架構。隨著下一代家族成員跨國生活及工作情況日益頻繁，仍有55%受訪家族不確定應當採用哪一種新的資產所有權架構。

4.風險管理仍集中於投資組合，營運持續計畫普遍規劃不足或缺乏實際測試

逾85%的家族辦公室尚未制定正式的營運持續計畫，僅依賴非正式安排，或不確定是否已制定相關計畫；僅15%的家族辦公室已制定正式計畫且定期測試。

另外，近四成（38%）的家族辦公室尚未針對網路資安與資料隱私風險採取因應措施，僅3%已投保或計劃投保網路資安保險。

5.部分最重大的風險往往源於家族內部

27%尚未就跨世代領導權交接風險做好準備，26%尚未針對家族治理風險有所因應，23%未就家族內部衝突制定應對計畫。

近四分之一（23%）尚未因應關鍵人物風險（key person risk），僅9%投保關鍵人物保險。未採取風險應對措施的主要原因為內部缺乏風險管理專業知識（56%），其次為內部資源有限（48%）。

6.對人工智慧（AI）高度關注，但日常實際應用仍有落差

六成受訪者將學習如何有效導入AI視為首要目標，然而，仍有47%尚未在日常營運中採用數位工具或AI。內部專業能力不足（49%）與資料安全憂慮（46%）是導入AI的兩大主要障礙。

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