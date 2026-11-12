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信貸族續衝192萬人新高 7月單月新增9.6萬人

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
今年以來個人信貸新增概況。
今年以來個人信貸新增概況。

今年以來個人信貸人數持續增加，根據聯徵中心資料顯示，截至今年7月底，全台信貸總人數已達192萬人，持續創2012年有統計以來新高紀錄，且個人信貸總金額規模也來到1.69兆元，同步創新高。其中，觀察今年以來個人信貸新增情況，排除掉2月春節因素，每月持續以8至9萬人的速度新增，7月新增信貸總人數來到9.6萬人、新增金額1219.7億元。

從7月新增信貸各年齡層來看，以30歲至40歲為最大宗、新增3.4萬人，其次是40歲至50歲新增2.7萬人，30歲以下也新增2.1萬人，50歲至60歲則新增1.1萬人。

利率方面，60歲以上新增信貸平均利率最佳、約5%；50歲至60歲約6.2%；40歲至50歲約6.5%；30歲至40歲約6.7%，30歲以下則7.9%，顯示年齡層較高通常償還能力較佳，銀行提供的借款利率也較低。

一名在今年6月中向金融機構申請信貸的民眾表示，資金主要用途為投資，由於信貸可分七至十年期攤還，且相較之下信貸利率也比券商融資利率來得低，因此選擇信貸。

銀行主管觀察，信貸市場主要承作年齡層大致落在30至50歲，除了一般的中短期的資金需求外，今年以來股市熱絡，不少投資人也透過增貸或信貸融資，理財需求也帶動信貸業務攀升。

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