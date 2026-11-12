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國泰金控攜手彭博拓展三大合作 聚焦銀行國際化、資產管理及數位轉型

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控宣布與國際知名金融資訊與科技提供商彭博（Bloomberg L.P.）深化策略合作，聚焦「銀行國際化」、「資產管理」及「數位轉型」三大領域，厚植金融服務實力。國泰金控總經理李長庚（左）與彭博亞太區主席李冰（右）共同出席簽署儀式。圖／國泰金控提供
國泰金控宣布與國際知名金融資訊與科技提供商彭博（Bloomberg L.P.）深化策略合作，聚焦「銀行國際化」、「資產管理」及「數位轉型」三大領域，厚植金融服務實力。國泰金控總經理李長庚（左）與彭博亞太區主席李冰（右）共同出席簽署儀式。圖／國泰金控提供

國泰金控管理逾新台幣14兆元資產，具備超過60年的海內外投資經驗，為因應全球金融市場快速變遷及客戶多元需求，12日宣布與國際知名金融資訊與科技提供商彭博（Bloomberg L.P.）深化策略合作。雙方合作將聚焦「銀行國際化」、「資產管理」及「數位轉型」三大戰略主軸，國泰金控總經理李長庚與彭博亞太區主席李冰代表雙方簽署合作備忘錄，強化集團在全球市場的戰略視野，為客戶打造更前瞻的金融服務。

李長庚表示，國泰金控旗下涵蓋保險、銀行、證券及資產管理等業務，隨著集團業務持續成長，及近年積極建置資產管理平台，對即時金融資訊與前瞻分析的需求也不斷增加。此次與彭博深化合作，將從集團整體角度出發，整合各子公司需求，期盼在資產管理、國際業務拓展及金融科技與數位轉型等領域，讓各項業務接軌國際市場，提升投資決策效率與營運效能，擴大集團國際競爭力。

李冰表示，國泰金控多年來一直是彭博在台灣的重要客戶，此次簽署合作備忘錄，象徵雙方關係邁向新的里程碑。作為長期合作夥伴，彭博期待結合旗下多元的科技解決方案與專業優勢，支持國泰金控在銀行業務、資產管理到數位轉型等各項核心業務領域持續發展，協助國泰金控開創下一階段的成長契機。

國泰金控未來將持續發揮集團綜效，串聯各公司的專業服務優勢，引領資源整合。國泰投信董事長李偉正表示，今年是國泰投信加速專業能力落地的關鍵一年，除持續精進投資研究、產品策略及全權委託等專業能力，亦將以國際級標準提升投資管理與風險控管水準，逐步發展成為承接集團長期資金、整合專業投資資源及拓展外部市場的資產管理核心平台，為投資人創造長期穩健價值。

國泰金控 彭博 銀行

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