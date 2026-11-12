Fed 又放鷹 美債多頭部位慘遭狙擊

近期美國債市湧現大量看多部位，隨著聯準會（Fed）官員紛紛釋出鷹派言論，加上最新數據顯示通膨居高不下，市場對升息預期升高，導致美債殖利率升勢再起、價格反向重挫，投資人對美債的多頭押注遭受沉重打擊，被殺得措手不及。

這波拋售潮導致對貨幣政策敏感的美國2年期公債殖利率，10日飆升近18.9個基點至4.736%，創19個月來最大單日漲幅；10年期殖利率也一度重返5%以上。

美銀策略師於8日的報告中指出，過去一周，資產管理業者持續建立各天期公債期貨的多頭部位，同時回補長天期公債的空頭部位。

然而，美國10月消費者物價漲幅高於預估，Fed理事沃勒10日表示支持升息，甚至表示若通膨持續加速，將不排除一次升息2碼。達拉斯聯邦準備銀行總裁洛根也發表鷹派言論，強化市場對Fed將採取更積極緊縮政策的預期。

天利投資投資經理人艾侯賽尼表示，隨著交易員日益預期，Fed在明年3月會議前提前緊縮貨幣政策，2年期美債殖利率「仍有空間回升至9月底水準」，當時殖利率曾觸及略低於5%的高點。

摩根大通10日公布的美債調查顯示，截至9日的一周，投資人對市場走向信心減弱，中立部位占比上升9個百分點至約12周來最高，多頭與空頭部位占比分別下降5個及4個百分點至同期最低。