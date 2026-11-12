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國安基金「兆元級」? 財部正面看待

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

國安基金啟動第十次護盤，是否擴增銀彈再度引起討論。財政部莊翠雲昨（11）日表示，現行國安基金向金融機構借款額度上限僅有2,000億元，在國際政經情勢高度敏感下，操作上會有困難，因此針對立委提案國安基金規模增至1兆元，其中向金融機構借款限額提高至7,000億元，財政部持正面態度，盼國安基金操作更具彈性。

現行國安基金規模5,000億元，但考量四大基金主要是用以照顧勞工及軍公教退撫，國安基金一直以來並未動用四大基金的3,000億元額度，使得實際動用額度只有向銀行借款的2,000億元。

莊翠雲昨日在立法院財政委員會指出，國安基金在2000年成立時，當時股市市值僅9.2兆元，但今年10月底上市櫃公司市值已達到158.38兆元，規模已超過17倍，且外資占比如今達到46.78%，與2000年底外資占比8.44%相比，大增38.34%，在國際政經情勢波動高度敏感下，國安基金實際可動用額度僅有2,000億。

國安基金 莊翠雲 財政部

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