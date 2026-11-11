建築產業遭逢乾旱…業界籲央行解除第七波限貸令 還給建商資金活水

台中市建築經營協會輔導理事長楊志鵬11日指出，央行限貸政策已使建築產業經濟引擎幾近熄火，尤其建築融資管制仍未鬆綁，造成建商資金調度困難，呼籲總統賴清德及行政院正視產業困境，儘速解除第七波限貸令，全面檢討建築貸款限制，讓銀行資金重新成為支撐產業發展的活水。

楊志鵬直言，央行第七波選擇性信用管制實施逾兩年，房市交易量急凍，目前建築相關產業已是乾旱、赤地千里、災荒之年。央行若不儘快取消第七波限貸令，有效開放建築貸款各項資金活水，再拖下去，整個相關產業鏈將會餓莩遍野。

楊志鵬表示，他已於11月6日再次致函賴清德總統，這也是自2024年12月、2025年3月及6月以來，第四度針對房地產政策及貸款措施提出建言。前三次建言均獲總統府、行政院及中央銀行、金管會、財政部、經濟部、內政部等相關部會回覆。

過去提出的八大政策建議，包括新青安貸款不列入銀行法第72條之2限制、停止興建社會住宅(包括已取得建照但尚未動工案件)、取消取得建地18個月內須動工規定、第二戶房貸成數提高至七成、建照有效期限延長三至五年、檢討提高高價住宅認定門檻、建商餘屋貸款成數提高至五成，以及取消第七波限貸令。

其中，前五項已在第七波限貸令實施兩年期間陸續獲得改善，但高價住宅認定、建商餘屋貸款成數及全面解除限貸令等三項仍未解禁。楊志鵬認為，目前最迫切的問題，是各類建築貸款成數仍受到過度限制，導致建商資金周轉困難，建築產業上下游供應鏈也受到衝擊。

他進一步指出，央行2024年9月20日實施第七波選擇性信用管制，當時正值建築相關產業景氣繁榮、開發動能高速運轉之際，政策卻突然踩下煞車，造成市場急凍。

楊志鵬說，央行政策過度依賴使用執照戶數、建物保存登記及移轉戶數等落後指標，卻未充分參考建地移轉坪數、建照核發戶數等領先指標，導致政策時機與市場景氣脫節。

此外，央行規定取得建地18個月內須動工，也讓建商面臨市場供給過剩、買氣低迷，卻仍被迫推動開發的困境。楊志鵬認為，當市場供給量已經偏高，建商原本應視市場需求調整推案速度，限期開發政策反而加劇房屋超額供給，增加餘屋庫存及社會資源浪費。

對於央行以房價尚未明顯下跌作為持續管制的理由，楊志鵬也提出質疑。他指出，房價漲幅應扣除人工、物料及稅賦等建築成本增加因素，且實價登錄成交價格未必完全反映實際交易條件，部分建商為維持登錄價格，會透過贈送裝潢、家具、家電等方式提供實質折讓，因此不宜單純以實價登錄數據判斷市場價格是否下修。

在資金面方面，楊志鵬強調，銀行其實仍有相當充裕的資金空間可以支應建築產業。他引用統計指出，2024年9月底，本國銀行存款餘額為41.4兆元，至2026年9月底已增加至55.6兆元，兩年增加14.2兆元。

另根據央行及金管會2026年9月底統計，全體銀行不動產貸款占總放款比率降至34.02％，較近期高點37.61％下降3.59個百分點，寫逾20年新低；其中，銀行法第72條之2所規範的建築貸款比率，更降至23.79％，寫近16年新低。

楊志鵬指出，銀行法第72條之2規定的30％上限，目前建築貸款比率僅23.79％，仍有6.21個百分點的空間，換算約有3.45兆元資金尚可運用。他主張，應讓銀行回歸自主風險管理，不必再額外加諸其他限制，銀行若有超限情形，本來就會受到金融監理規範及相關處分，沒有必要重複管制。

楊志鵬強調，建築產業牽動包括營造、建材、鋼鐵、水泥、機電、室內裝修及房仲等眾多上下游產業，目前已面臨嚴峻的資金與景氣壓力，若央行持續緊縮建築融資，恐進一步衝擊整體產業鏈。

他呼籲政府儘速解除第七波限貸令，適度開放建築貸款資金，讓產業恢復正常運作；唯有維持建築產業穩定，才能支撐房市供需及價格穩定，也有助於保障銀行放款債權。