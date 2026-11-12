元大壽投資型保單 迎百歲人生

台灣邁入超高齡社會，國人退休準備也從單純累積資產，逐漸轉向兼顧家庭保障、投資配置、退休現金流及資產傳承。面對利率、全球經濟情勢變化，保險業也加快布局。元大人壽推出「日日豐收」系列投資型保險商品，涵蓋新台幣及美元計價，結合壽險、年金、多元投資標的與彈性繳費機制，鎖定從年輕族群到準退休世代的不同需求。

元大人壽「日日豐收」系列共推出四張保單，包括「元大人壽日日豐收變額萬能壽險」、「元大人壽日日豐收變額年金保險」，以及美元計價的外幣變額萬能壽險與外幣變額年金保險，讓保戶可依保障需求、資金幣別及退休規劃目標選擇。

從商品設計來看，變額萬能壽險結合投資帳戶與身故、完全失能保障，適合仍有家庭經濟責任、希望兼顧資產累積及保障的人；變額年金保險則著重退休資金運用，年金累積期滿後，可選擇一次或分期給付，讓保戶依退休生活規劃資金使用方式。

除了新台幣商品，系列也推出美元計價保單。隨著海外教育、退休旅居、海外置產等需求增加，美元資金已成為部分家庭中長期財務規劃的一環，透過雙幣別選擇，保戶可依未來外幣支出及資產配置需求進行安排。不過，外幣保單仍須留意匯率波動及投資風險。

投資配置方面，系列商品提供多檔基金作為投資標的，並提供線上不限次數的投資標的免轉換費用服務，讓保戶可依市場變化調整配置；也可選擇連結元大投信團隊管理的投資帳戶，布局全球市場、調整股債配置。部分投資帳戶另設有月撥回機制，但撥回來源可能包括本金，撥回率或金額也非固定，並不代表投資收益或保證配息。

在繳費及費用設計上，第二期起（含）可依需求選擇定期或不定期繳交保費，定期保費則提供月繳、季繳、半年繳及年繳選擇。商品投入保費時不收取保費費用，但保單有效期間仍會按保單帳戶價值扣除一定比例的保單管理費；第四保單年度起免收保單行政費用。