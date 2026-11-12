中信金獲亞太最佳投資人關係團隊殊榮

中信金（2891）積極落實ESG永續作為，卓越表現榮獲國際指標性財經媒體《The Asset》「Corporate Sustainability Leadership Awards 2026」三項大獎，特別的是，中信金五度蟬聯「亞太最佳投資人關係團隊」殊榮，為台灣唯一獲獎之金融機構，連續兩年獲頒「亞太最佳永續領導企業－鉑金獎」，今年更首度勇奪「台灣最佳社會透明度企業」，顯示中信金強化永續資訊透明，深化投資人溝通之努力獲得國際級的肯定。

「Corporate Sustainability Leadership Awards 2026」頒獎典禮昨（11）日於新加坡君悅酒店舉行，由中信銀新加坡分行協理張達基代表出席領獎。主辦單位表彰中信金投資人關係團隊以高度透明的資訊揭露及積極溝通機制，有效傳達企業策略、財務績效與永續成果，五度獲頒「亞太最佳投資人關係團隊」獎項，刷新台灣金融業紀錄。中信金透過法人說明會、海內外投資人會議及多元溝通平台，說明企業經營策略、財務表現及業務發展成果，強化資訊揭露品質與透明度，強化投資人對公司發展策略及經營成果的信任與支持。

中信金持續發揮金融專業影響力，運用人工智慧，攜手新加坡科技新創Evercomm Singapore Pte. Ltd.共同研發「AI碳金融管理平台－PathMatch」，推動國際財務碳排管理標準化；打造全台首個「AI防詐金融生態系」，2025年阻詐金額逾新台幣20億元；推出亞洲首例「校樹治理永續信託」，透過金融工具建立可複製、可量化的校園樹木安全管理機制，打造自然資本的金融治理平台。中信金實踐永續理念並展現卓越成果獲得主辦單位好評，頒發「亞太最佳永續領導企業－鉑金獎」。

此外，中信金透過永續報告書完整揭露治理機制、策略目標及成果，並響應金融監督管理委員會政策發布《金融大回饋報告》，呈現企業對客戶、員工、股東及社會所創造的共享價值，今年更推出永續報告書亮點影音版，以文字、數據、圖像及影音等多元形式，深化與利害關係人的互動與溝通，勇奪本屆今年新增設的「台灣最佳社會透明度企業」獎項。

中信金深耕永續治理，今年已累積超過30個國際級永續相關獎項，連續七年入選國際級永續評比機構標準普爾全球永續年鑑，名列銀行業永續表現前5%，同時蟬聯原碳揭露計畫（CDP）最高領導級「A 級」（Leadership A），將持續善用社會影響力，匯聚企業及利害關係人投入永續轉型，邁向更具韌性的未來。