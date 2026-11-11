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3.45兆看得到吃不到！建商4度致函賴總統 怒批「央行3大失誤」害慘建築業

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市建築經營協會前理事長楊志鵬今指出，他第四度致函賴清德總統，呼籲政府應立即取消第七波限貸令。記者趙容萱／攝影
台中市建築經營協會前理事長楊志鵬今指出，他第四度致函賴清德總統，呼籲政府應立即取消第七波限貸令。記者趙容萱／攝影

央行第七波選擇性信用管制，實施至今已超原先規畫的2年期限。台中市建築經營協會前理事長楊志鵬今指出，第七波限貸令讓3.45兆元房貸額度看得到、吃不到，建築業從「哀鴻遍野」到步入「一片死寂」，他第四度致函賴清德總統，痛批央行政策指標落後等3大政策失誤，強烈呼籲政府應立即取消第七波限貸令。

楊志鵬今天在建經協會活動受訪指出，他過去曾三度致函總統，提出房地產與貸款政策建言，獲政府相關部會回函18封回應。他在本月6月第四度致函總統，強烈建議政府應立即取消第七波限貸令，讓「銀行法」第72條之2尚餘的3.45兆元資金活水回歸市場，挽救建築產業鏈。

楊志鵬說，目前包含「檢討並提高多年未修訂的高價住宅認定金額」、「建商餘屋貸款成數提升至5成以沖抵土建融借款」，以及「全面取消第七波限貸令管制」未解禁，建築貸款成數過低未改善。

楊志鵬痛批，央行三大政策失誤，央行管制措施主要依賴使用執照戶數、建物保存登記及移轉戶數等「落後指標」，防囤地實施「取得建地限期18個月開發」規定是「逼建商蓋房」，以及央行僅看實價登錄帳面數據的「忽視成本與實況」。

楊志鵬引用央行與金管會9月底的最新統計數據指出，銀行存款餘額55.6兆元，2年內大增逾14兆元，反觀全體銀行不動產貸款占總放款降至34.02%，創下逾20年新低。「建築業已是乾旱、赤地千里、災荒之年！」

楊志鵬試算，若以銀行法第72條之2法定30%上限計算，目前23.79%的水位距離上限尚有6.21%的空間，折合高達3.45兆元的資金活水。唯有盡速引導這3.45兆元的資金活水挹注市場，才能有效支撐房貸與房價穩定、保障銀行放款債權，並讓乾旱已久的建築相關產業鏈恢復生機。

央行 建商 建築 賴清德

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