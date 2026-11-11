安泰銀行新資金專案登場 美元定存年利率最高5.28%

面對國際利率走勢與匯率波動，美元資金配置持續受到市場關注，安泰銀行（2849）推出「美利安泰」美元新資金優利定存專案，即日起至今年12月31日止，單筆5萬美元起，新客戶承作3個月期美元定存，年利率最高 5.28%。

既有客戶最高享 5% ；此外，新客戶選擇9個月期定存，也可享年利率4.6%，提供不同資金規劃需求的客戶更多選擇。

安泰銀行表示，本次「美利安泰」專案以美元新資金為主，針對新舊客戶提供不同利率優惠。新客戶可選擇3個月期年利率 5.28%，或9個月期年利率4.6%。

既有客戶則可享3個月期年利率 5%，單筆起存金額均為美元5萬元，活動至12月31日止。

面對市場利率與匯率變化，客戶可依資金用途、預計使用時間及自身風險承受度，選擇適合的存款天期，兼顧資金運用彈性與利息收益。

安泰銀行提醒，美元定存除須考量存款利率，也應留意匯率波動可能帶來的換匯損益。