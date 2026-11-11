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多道引擎齊發 元大金控前十月獲利逼近600億再創新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
多道引擎齊發，元大金控前十月獲利逼近600億再創新高。圖／元大金控提供
多道引擎齊發，元大金控前十月獲利逼近600億再創新高。圖／元大金控提供

多道引擎齊發，元大金控前十月獲利再創新高。元大金前10月累積獲利596.06億元，年增率97.85%，再創史上同期新高，元大金控除了旗下的元大證券領銜為獲利最高子公司之外，元大金控旗下的證券、銀行、期貨、投信等四大子公司前10月獲利都創下新高紀錄，可說金控旗下已具備多道獲利引擎，這也使得元大金控今年全年獲利可望突破700億元新里程碑。

元大金累計前十月稅後純益，每股稅後純益（EPS）為4.3元，元大金旗下子公司包括證券、銀行及期貨子公司累計前十月獲利均同步創新高紀錄，元大證券、銀行、期貨、投信、人壽前十月獲利分別為414.37億元、132.28億元、29.16億元、54.98億元、20.61億元。

其中，元大投信獲利，不僅遠遠超過其他投信的獲利，更已超過市場上好幾家銀行獲利，足見旗下ETF（指數股票型基金）或是基金各種產品線已打出品牌和規模經濟的雙重效果，更進而挹注獲利。

這也使得相較於很多金控走雙引擎路線，元大金已經不只雙引擎，而是走「多引擎」的路線，尤其，旗下泛證券事業群戰力完整，例如元大證券和投信去年前10月分別獲利187.62億、34.5億，比起去年同期分別增加120%、59%，這些都展現出元大金控在金融市場的實力。

元大金分析，台股10月整體日均量續逾1.2兆元，也擴大證券子公司的經紀業務手續費收入，單月稅後純益為43.79億元亦為史上新高水準，年增率達93.16%。

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