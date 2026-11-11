中信金獲利／自結前十月含 OCI 稅後純益1,488.28億元 EPS 達7.57元

中信金（2891）11日公告2026年10月份自結盈餘，單月稅後盈餘53.13億元，累計前十月合併稅後盈餘685.5億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.45元。中信金前十月含OCI稅後純益1,488.28億元 EPS達7.57元。

透過其他綜合損益按公允價值衡量（Fair Value through Other Comprehensive Income, FVOCI）之權益工具處分損益不計入本期淨利，直接反映於保留盈餘，屬可分配盈餘來源之一。10月FVOCI之權益工具稅後處分利益金控合計120.53億元，累計前十月合計802.78億元。金控10月本期淨利加計FVOCI權益工具稅後處分利益為173.66億元，累計前十月共1,488.28億元，超越歷年全年獲利表現，兩者合計對保留盈餘影響為每股7.57元。

中國信託金控表示，子公司中國信託商業銀行10月份財富管理動能強勁，存放款業務維持穩健，單月稅後獲利55.09億元。累計前十月稅後獲利550.34億元，較去年同期成長18%，再創歷年同期新高。除淨利差提升外，財富管理業務成長逾三成，刷卡消費金額及存、放款餘額亦皆有雙位數增長。

子公司台灣人壽保險公司10月份受資本市場波動影響，投資收益減少，單月稅後虧損4.99億元。累計前十月稅後獲利為144.29億元，加計FVOCI權益工具稅後處分利益588.05億元，兩者合計對保留盈餘影響共732.34億元。主要來自過往累積CSM攤銷、基金評價利益及投資型保單以國際財務報導準則第15號重新衡量之影響。保險業務動能方面，在分紅及投資型保單銷售帶動下，累計新契約保費達944億元，較去年同期成長64%。