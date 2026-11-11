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海洋永續風格市集11月21日登場 遠雄人壽邀珊瑚彩繪體驗 到海裡種樹

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽與關企舉辦海洋永續風格市集，帶入珊瑚復育成果。遠雄人壽／提供
遠雄人壽與關企舉辦海洋永續風格市集，帶入珊瑚復育成果。遠雄人壽／提供

珊瑚礁僅占海底極小面積，卻是無數海洋生物賴以為生的家。遠雄人壽長期投入海洋生態保育，攜手國立臺灣海洋大學推動「海洋珊寶生態復育行動」，行動成果除受邀展示於海保署Team Ocean平台， 11月21日至22日為讓社會大眾了解海洋保育的重要性，也在台北市信義區BEONE未來共生基地「BE: ONE AND ONLY - 海洋永續風格市集」，舉辦「到海裡種樹」珊瑚苗基座彩繪體驗活動，將藝術創作化為海底珊瑚新生的起點。

這些基座不只是手作珊瑚搖籃，活動結束後，所有成品將正式交由國立臺灣海洋大學識名信也教授帶領的專業團隊，投入實際的海底復育計畫，將大眾的點子心意轉化為珊瑚生長的穩固基石，讓每位參與者都能在深藍海底留下專屬的守護印記。遠雄人壽總經理趙學欣表示：「保險的本質是守護，而珊瑚守護的是整個海洋生態。我們希望把這份守護從保戶延伸到環境，也邀請民眾一起參與，讓每一份小小的彩繪，都成為海底大大的改變。」

遠雄人壽持續擴大永續影響力，今年特別與關企合作舉辦海洋永續風格市集，透過音樂演出、循環設計、風格飲食與親子活動，邀請民眾從日常生活開始，為海洋多做一點。推動永續需企業長期投入，更要讓不同領域的專業與資源發揮加乘效果。當天活動除了遠雄人壽攜手學界投入珊瑚復育，還有遠雄海洋公園深耕海洋教育與海豚照護、遠雄文教公益基金會推廣環境教育，期盼透過關係企業的串聯，整合成更具影響力的合作網絡。

此外，二日市集同步打造精彩的「海浪小舞台」，集結 4 組關懷環境的音樂人輪番演出，包括代表作突破 2,800 萬次觀看的吳汶芳、多次入圍金音獎的獨立音樂人黃玠、文學民謠歌手吳志寧以及曾登上巴黎文化奧運的 DJ 林貓王。吳汶芳也將帶來以海廢再製的風格品牌「無垃不作」。現場並匯聚 19 組循環設計與綠色品牌，包含以廢棄漁網再製榮獲三大設計獎的眼鏡品牌「Hibāng」、藝人大霈創立的永續選品「halo halo!」等。

參與珊瑚基座彩繪體驗的民眾，可獲得齊飛熊環保手提袋，另外現場也能領取「海洋守護約定」明信片，寫下守護承諾並完成著色，於2027年1月31日前憑明信片造訪遠雄海洋公園，即享有1位兒童免費入園優惠，完成園內指定任務還可兌換限定好禮。遠雄人壽誠摯邀請大眾與親子家庭走進 BEONE 未來共生基地，用畫筆為海洋種下一棵樹，共同實踐對蔚藍大海的守護承諾。

遠雄人壽 珊瑚 彩繪

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