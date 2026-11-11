外資匯出潮稍緩…新台幣守穩平盤 央行尾盤微升0.5分表態

台股連續三個交易日強勁反彈，外資匯出壓力也明顯減輕。新台幣今日兌美元匯率呈現震盪走勢，早盤一度貶至32.968元，隨後在中央銀行適度調節下回穩，盤中最高升抵32.83元，終場收在32.860元，微升0.5分，成交量約16億美元，先前外資大舉匯出的壓力已逐漸消退。

匯銀主管指出，今日外資美元需求明顯縮減，央行不必再像前幾個交易日大舉進場阻貶，便能讓新台幣維持在平盤附近震盪。尤其尾盤匯價一度回貶，但最終仍以升值作收，市場解讀也是央行釋出穩定匯市的訊號。

值得注意的是，台股今日大漲1545點，收復44000點大關，連續三個交易日累計上漲4555點。匯銀主管認為，隨著台股強勢反彈，加上新台幣連續守住33元關卡，顯示這波外資集中匯出潮可能已穩定，短期匯市有望逐漸恢復常態。