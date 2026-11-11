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當「一人戶」成社會主流 專家籲：及早啟動三大規劃

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
隨著不婚、晚婚、高齡化趨勢加劇，「單身社會」已是眼前的現在進行式，多數人也必須提早面對「一個人的老後」的現實。此為示意圖。記者杜建重／攝影
隨著不婚、晚婚、高齡化趨勢加劇，「單身社會」已是眼前的現在進行式，多數人也必須提早面對「一個人的老後」的現實。此為示意圖。記者杜建重／攝影

隨著不婚、晚婚、高齡化趨勢加劇，「單身社會」已是眼前的現在進行式，多數人也必須提早面對「一個人的老後」的現實。對此，專家呼籲，應及早啟動三大規劃，捍衛老後的尊嚴與財務安全。

根據內政部資料統計，台灣未婚、離婚及喪偶人口占總人口的比例，在1976至1996年間僅維持在四成左右；至2021年正式突破半數達50%後逐年攀升，2026 年已接近51%，單身比例續創新高。

無獨有偶，行政院主計總處最新公布的2025年家庭收支調查顯示，台灣「2人以下家庭」占比首度過半、達51.6%（其中1人家庭占17.33%、2人家庭占34.27%），尤其，「1人家庭」的比率更首度超越了傳統的「4人家庭」（16.63%），顯示未來將迎接「一人的老後」。

針對高齡、單身兩大退休痛點，永達保經指出，單身者是自己唯一的經濟支柱，保險不僅是退路，更是尊嚴。針對不同狀態的單身族群，建議從健康狀態及資產狀態兩個層面分別進行精準規劃，其中，在健康狀態方面，若是需照護的單身族群，策略上應補足實支實付，建議醫療給付保額至少30萬元，以涵蓋高額的自費醫療項目，避免因病侵蝕老本。

若是健康的單身族群，策略上則需要創造被動收入，可透過還本型保單或利變型壽險，及早準備退休後每月至少3萬元的現金流。

從資產狀態來看，又區分為高資產族群以及小資族群。其中，高資產族群策略上應重保全與長照，可規劃失能險與利變型增額終身壽險，除了轉嫁高昂照護費用，更能防禦通膨與市場波動。小資族群則建議築起基本防線，優先配置重大傷病、癌症與意外險，用小錢換大保障，並利用保險的紀律性強迫累積資產。

永達保經指出，現在最怕的不是不夠活，而是太長壽卻無法自理。單有資金不夠，還需結合法律制度建構最完整的保護傘。

因此，永達保經建議及早啟動三層規劃，第一層是醫療與長照險，應付住院與長期照護開銷，維持生活不失衡；第二層是保險金安養信託，將理賠金或資產交由銀行專款專用，按月支付醫療及養護機構，防堵資金被騙或遭親友挪用。

第三層則是意定監護與預立醫療，趁意識健全時，公證指定信任者（如親友或律師）擔任未來監護人，代為決策醫療與財務；並簽署預立醫療決定書、於聯徵中心申請金融註記，全面防範失智風險。

永達保經總經理特助吳柏瑨表示，高質量的晚年生活絕非偶然，而是來自精準的規劃。當數據顯示「一人戶」已成社會主流，除了資產保全和財富傳承之外，呼籲準退休族應將財務思維放在「自我照顧」。

吳柏瑨也指出，資金是基礎、信託是執行、意定監護則是靈魂。及早將這三者緊密結合，單身者便能把未來的掌控權交回自己手中。透過專業保險經紀人客觀評估，啟動退休準備，並結合信託機制鎖住老本，這不僅是捍衛老後尊嚴，更是對自己打拚成果的最大負責。

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