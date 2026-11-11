專家：虛擬資產專法納借貸業務 有助發展跨境支付體系

金管會目前正在預告虛擬資產服務法子法，其中也明定虛擬資產借貸商規範。台大法律系教授楊岳平觀察，發展借貸業務有助於穩定幣發展與流通，透過出借穩定幣給虛擬資產服務業者，可產生利息的架構，也有助於台灣貿易商切入跨境支付體系。

台灣週今天舉行虛擬資產論壇。金管會證期局副局長黃厚銘表示，金管會4階段管理虛擬資產市場，現在進入最後的專法階段，虛擬資產服務法今年7月公布後，目前已在預告9部子法，預計明年第1季專法與子法可正式上路，考量到虛擬資產業務持續有創新需求，也在法規預留彈性空間，未來若有新的虛擬資產業務可透過行政命令開放業務。

台大法律系教授楊岳平認為，台灣虛擬資產服務法這次針對虛擬資產服務商（VASP），其中一個重大差別在於明確列出「借貸商」業務，若業者提供「借入」服務就需取得借貸商執照。

楊岳平提到，專法這次也特別規範穩定幣初期市場發行與管理，以及規範次級市場交易與引入同意交易機制。所謂同意交易機制，在監管可控的範圍下讓虛擬資產服務商可以提供經金管會同意的境外穩定幣服務。

根據子法草案內容，虛擬資產借貸商申請資格，應經營虛擬資產交易平台商業務屆滿1年以上，或經營虛擬資產交換商業務及保管商業務都屆滿2年以上。

子法草案也提到，借貸商經營虛擬資產借貸業務應獨立設帳、建立適當財務管理制度及債務餘額管理制度 ，並訂定其虛擬資產借貸政策與規則，並應在網頁或用其他公告方式，公布提供借貸服務的虛擬資產與利率決定方式等事項。此外，配合中央銀行貨幣政策與金融體系管理的整體考量，借貸商不能向客戶借入價值涉及與新台幣連結的穩定幣，意即借貸標的排除新台幣穩定幣。

楊岳平進一步解釋，跟其他國家相比，香港禁止借貸業務、新加坡則限客戶需為專業投資人、歐盟暫時沒管理，日本則是對這類業者設置資訊揭露、財務相關要求，台灣並未禁止，採取作法類似日本。

楊岳平指出，虛擬資產業者發展借貸業務，對穩定幣發展有幫助，一來讓穩定幣持有人除了單純持有穩定幣外，也多了一個可透過出借穩定幣給VASP業者收取利息收入的機會，在此框架下，可能可以產生利息、有一定回報，整體對穩定幣流通有幫助。

他舉例，假設台灣貿易商在國際貿易中有收受美元穩定幣如USDT、USDC等需求，VASP業者可提供相關服務，使用者持有穩定幣期間，透過借貸服務產生一定利息，可形成更良善環境，也有助於貿易商切入跨境支付體系。