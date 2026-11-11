91App被駭 金管會：已有近70家企業索賠近百萬元

虛擬資產產業快速發展，為金融市場帶來新商機，也衍生洗錢防制、投資人權益保障及風險管理等挑戰。金管會證期局副局長黃厚銘11日於虛擬資產論壇致詞表示，我國虛擬資產監理制度已歷經防制洗錢聲明、自律規範、洗錢防制登記制及專法立法四個階段，預期明年第1季專法及子法將正式實施，屆時將進一步擴大至虛擬資產財、業務、資安及穩定幣等的全面管理。

2026-11-11 10:44