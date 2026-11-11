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91App被駭 金管會：已有近70家企業索賠近百萬元
關於日前91App遭駭客攻擊事件，金管會今日在財委會上指出，已有近70家受害企業向91App求償，求償金額接近百萬元。
立委賴士葆今日質詢91App遭駭客攻擊事件，要求證交所和證期局公布使用平台的上市櫃公司名單，並且調查委外電商平台的使用企業清冊。他抨擊，暗網兜售全家、寶雅、康是美、無印良品這些民眾訂單資料，共被賣掉790萬筆資料，才開價不到3000美元。
對此，金管會官員回應，使用該平台的企業已向91App索賠，求償金額近百萬元，已有近70家求償。
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