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台銀土銀輸銀三家國營銀行 明年加薪幅度可望達8%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
財政部長莊翠雲今日說明三家國營銀行的加薪概況。聯合報系資料照。
財政部長莊翠雲今日說明三家國營銀行的加薪概況。聯合報系資料照。

台灣銀行、土地銀行、輸出入銀行這三家國營銀行，由於待遇相對較其他六家已民營化的公股行庫偏低，如果財政部能同意明年元旦起一律加薪3%，那麼三家銀行明年加薪的幅度可望有8%。

對於這三家國營銀行的加薪行情，財政部長莊翠雲今日在財委會上備詢指出，非主管和主管將各加2000和4000元，並且將追溯自今年7月上路。

大型行庫指出，若財政部能同意明年元旦起再一律加薪3%，那麼5職等左右的基層行員，加薪的行情從今年7月起算到明年，加薪幅度約當於8%。倘若以5職等新進行員來說，目前薪水約38000元，年底前的薪水就可以變4萬元，接下來，明年元旦之後還會再增加到41200元。

土銀 加薪 台銀

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