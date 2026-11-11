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凱基金控24米耶誕樹16日點燈 線上許願點亮台北夜空

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
凱基金控將於11月16日舉辦年度耶誕點燈活動，今年打造24公尺高耶誕樹，並首度推出全民許願互動，邀請民眾一同點亮未來、迎接歲末佳節。凱基金控／提供
凱基金控將於11月16日舉辦年度耶誕點燈活動，今年打造24公尺高耶誕樹，並首度推出全民許願互動，邀請民眾一同點亮未來、迎接歲末佳節。凱基金控／提供

連續多年成為台北歲末熱門打卡景點的凱基金控（2883），宣布年度耶誕點燈活動將於11月16日在敦化北路集團總部廣場舉行。今年以「點亮未來．心願點燈」為主題，打造全台最高、達24公尺的科技耶誕樹，並首度導入線上許願互動機制，將民眾對新一年的期許，化為耶誕樹上專屬的絢麗燈色。從一棵樹的光芒出發，讓每個人的心願都能被城市看見，共同迎接歲末最動人的節慶時刻。

今年凱基耶誕樹在氣勢與視覺上全面升級。延續去年22公尺的壯觀規模，今年主樹增高至24公尺，同時結合總部大樓的外牆雷射光雕，透過層層流動光影、多變色彩與律動節奏，讓璀璨燈光從總部廣場一路延伸至台北夜空，打造層次豐富、震撼感十足的光影地標。

凱基金控表示，今年活動最具吸引力的亮點之一，是讓民眾的心願化身為耶誕樹的燈光色彩。凱基金控推出數位線上許願互動平台，邀請全民寫下對新一年的真摯祈願；系統每日將統計累積最多的願望類型，轉化為耶誕樹當天的代表燈色。隨著萬千祝福不斷匯聚，耶誕樹每日將呈現不同的樣貌，讓民眾從「賞燈者」轉變為「參與者」，共同點亮這座城市的耶誕記憶。

除了精彩的光影饗宴，凱基金控今年更深化在地連結，串聯周邊商圈推出專屬好康，包含韓式料理、特色餐酒館、異國美食，到咖啡館、甜點店及烘焙麵包坊等，都將推出限定優惠與專屬回饋，讓民眾在欣賞浪漫燈海之餘，能與親友共享美味佳餚，感受歲末相聚的暖心氛圍，同時為城市商圈注入消費活力。

11月16日晚間6時，凱基耶誕樹將正式綻放光芒，揭開台北年度耶誕季序幕。走進集團總部廣場可在絢爛燈光下許下心願，讓每一份對未來的祝福，都成為點亮城市、照亮彼此的溫暖之光。

凱基 許願 台北

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