2027南山人壽台北國道馬拉松 熱血開放報名

「2027南山人壽台北國道馬拉松」將於2027年3月7日在國道高架道路上熱血開跑，並於10日下午兩點宣告正式開放報名！本屆賽事共開放9,000個參賽名額，今年更添兩大亮點：競速菁英馬拉松組獎金再升級，總獎金提高至新台幣40萬元；「四人驅動組」則號召大專院校好手組隊參賽，掀起國道校際接力對抗。大會邀請全台跑者共襄盛舉，一起挑戰速度極限、爭奪團隊榮耀！

南山人壽期許作為永續健康的領航者，長期投入路跑運動推廣，提倡「每跑一步都是為健康帳戶增值」的理念，引領民眾將運動融入生活。同時，持續深化透過馬拉松賽事合作，以實質行動力挺台灣體育與全民運動。

秉持「作為國人健康靠山」的初衷，南山人壽不僅透過前瞻的保險商品與服務守護民眾，更將保險功能從「事後理賠」向前延伸至「事前健康促進」，期盼攜手跑者與社會大眾，在長壽時代共同跑出無後顧之憂的健康生活，讓「未來，有備而來」。

今年競速菁英馬拉松組獎金再加碼！總獎金從去年的新台幣23.4萬元，將一口氣提高至40萬元，增幅超過七成，成為本屆賽事最受矚目的亮點之一！大會希望透過提高競速菁英馬拉松組獎金規模，展現對台灣長跑好手的重視，也進一步提升賽事在國內馬拉松競技舞台上的吸引力。

除了獎金加碼，今年競速菁英馬拉松組別也適度放寬女子組競賽門檻，讓更多具備長跑實力的選手有機會站上國道賽場。競速菁英馬拉松組限額500人，鼓勵跑者把握機會挑戰個人最佳成績。隨著獎金提高、競賽門檻調整，也期待吸引更多具備實力的跑者齊聚國道，同場較勁，展現平日訓練成果，全力挑戰佳績。

去年首度推出便廣受好評的「四人驅動組」今年再度登場！大會特別號召各大專院校跑者組隊參賽，規劃「大專院校4×5,000公尺接力組」限量30組，從各校長跑隊到熱愛路跑的大學生皆可報名，透過四人接力展開校際競速，爭奪國道最速團隊的榮耀。

四人驅動組採每隊4人接力，首名跑者需為女性，每人約跑5公里。除了校園好手，「一般組」也歡迎各地跑團及親朋好友揪團挑戰；「健康企業組」則鼓勵企業員工攜手組隊，讓不同背景的跑者都能享受賽道。四人接力不僅考驗個人速度，更講求隊友間的合作與默契，邀請各路跑者展現團隊熱血魂！

迪卡儂作為全球領先的多元專業運動品牌，始終致力於讓更多人感受到運動的美好。無論年齡、背景或運動經驗，迪卡儂相信每個人都能在運動中找到屬於自己的樂趣與成就。繼去年首度合作後，今年迪卡儂再度以跑步品牌 KIPRUN 擔任南山人壽台北國道馬拉松的頂級贊助夥伴，第二年攜手大會，持續與跑者一起站上國道起跑線。

KIPRUN 源自法國，結合專業跑者與工程師的共同研發，致力於打造頂級專業的跑步裝備。從第一次報名賽事的新手跑者、穩定累積里程的進階跑友，到挑戰個人最佳成績的競速好手，KIPRUN 希望在跑者的每個階段，從日常訓練、賽前備戰到比賽當天，都提供合適的裝備與支持，陪伴每一位跑者在挑戰中不斷突破自我、享受奔馳的自由。

今年迪卡儂將支持延伸到起跑線之前，與大會一起為參賽跑者規劃 2 場賽前暖身跑 Shake Out Run，由專業教練帶領跑者喚醒肌群、熟悉配速節奏，也讓跑友在賽前彼此交流備賽心得，以更好的狀態迎接國道上的挑戰。

為提供參賽跑者更完善的賽前支持，本屆賽事特別攜手運動夥伴「迪卡儂」，預計於明年賽前量身打造2場專屬暖身跑Shake Out Run。活動將由專業教練帶領，不僅能有效喚醒肌群、協助跑者掌握賽道配速節奏，更搭建起跑者間交流備賽心得的實體平台，讓跑者在賽前做好身心全方位準備。

此外，全女性接力隊伍更有專屬好康！賽事特別安排專屬攝影及限定好禮，讓女性跑者在與隊友攜手挑戰國道之餘，也能留下屬於團隊的精彩紀錄。從賽前Shake Out Run到女性接力專屬體驗，國道馬不只集結各路好手競速，也透過多元活動邀請跑友共同參與，感受不同於以往的參賽體驗！

本屆國道馬拉松攜手「社團法人台灣原住民洄瀾協會」落實賽事公益，將提撥資源投入協會推展的花東原鄉弱勢照護與學童課後陪伴計畫。洄瀾協會長年守護部落家庭、扎根文化傳承，大會期盼透過體育賽事的凝聚力，將跑友克服挑戰的毅力轉化為實質愛心，為偏鄉部落築起更堅實的後盾，實踐運動回饋社會的永續願景。

主辦單位中華民國路跑協會感謝政府單位與企業夥伴們一起支持南山人壽台北國道馬拉松，包含指導單位台北市政府、協辦單位交通部高速公路局及台北市政府體育局。冠名贊助南山人壽、頂級贊助迪卡儂及協力贊助森田藥粧集團、Allsports創星影像，合作贊助欣克能、AROMASE 艾瑪絲、mayskin優若美、博威運動科技、台灣優生、金車伯朗咖啡、多得可鳴、撒隆巴斯、舒跑等，共同打造安全、健康的環境下舉辦全台獨一無二的國道馬拉松。