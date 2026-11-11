金價震盪！美通膨高於預期 Fed 升息壓力再升溫

國際金價在前一交易日重挫近3%後，11日小幅反彈，但仍徘徊在每英兩4,000美元關卡附近。11日盤中最高4,052.62美元、最低4,026.66美元。觀察近五日走勢，金價一度攀升至4,145美元附近，隨後快速回落至4,020美元左右，短線跌勢尚未完全扭轉。

黃金近期再度承壓，主要受到美國通膨數據高於預期影響。美國10月消費者物價指數（CPI）月增0.4%，高於市場預估的0.3%，雖較9月的0.6%放緩，仍顯示通膨壓力尚未消退。數據公布後，美元及美國公債殖利率同步走高，降低不孳息黃金的吸引力，帶動金價10日重挫2.7%，跌至4,028.39美元。

值得注意的是，市場對聯準會（Fed）12月升息預期進一步升溫。根據芝商所（CME）FedWatch工具，市場已充分反映Fed升息1碼的預期，升息2碼的機率則由數據公布前的0%，提高至約10%。Fed理事華勒也表示，若通膨持續過熱，可能支持採取更積極的升息措施。

渣打銀行指出，儘管黃金近期波動加劇，金價仍維持在4,000美元重要關卡之上，原油價格、通膨風險及股市走勢，持續主導黃金市場表現，後續焦點將落在Fed 12月利率決策。

市場分析，金價短線能否守穩4,000美元，將是觀察多空走勢的重要指標。若美元及美債殖利率持續攀升，黃金仍可能面臨下行壓力；反之，若升息預期降溫，金價才有機會重新挑戰4,100美元關卡。