富邦人壽官網全新改版 聚焦人生需求、數位與金融友善 三大亮點大升級

為了讓保險更貼近大眾生活，富邦人壽官網全新改版，以「人生陪跑」為核心，重塑內容架構，聚焦「人生需求導向」、「數位體驗升級」及「金融友善服務」三大亮點。新官網從旅遊、家庭到退休等人生情境出發，引導民眾從需求認識保障規劃，同時整合熱門服務與快捷功能，資訊查找直覺便利，並透過多元語言服務及數位生態圈建設，回應多元族群需求，期盼新官網成為陪伴民眾規劃人生的重要數位夥伴。

亮點一：從商品導向變需求導向 讓保險回歸生活場景

相較於傳統保險官網多以商品類型分類，新官網重新思考使用者需求，改以人生不同階段可能面臨的情境作為內容主軸。首頁聚焦「旅遊保障」、「家庭防護」及「退休好享受」等主題，結合生活知識、趨勢資訊與保險觀念，讓民眾從自身需求出發認識保障規劃。

富邦人壽表示，多數民眾接觸保險時，關心的往往不是商品名稱，而是人生不同階段所面臨的問題。例如成家後如何承擔家庭責任與子女照顧需求，退休前如何提早因應長壽與醫療風險，出國旅遊時又該如何面對突發狀況等。新官網希望透過情境式內容設計，引導民眾逐步理解保險與生活的連結，進而找到適合自己的保障方案。

亮點二：熱門服務一鍵直達 更直覺的數位體驗

保險業的官網往往涵蓋大量商品與服務資訊，使用者經常需要在不同頁面之間來回切換。因此，本次改版也重新梳理資訊架構與瀏覽動線，希望民眾點入網站後，就能快速找到想查詢的資訊。

富邦人壽也善用大數據，新官網整合長期觀察的熱門查詢需求，將宣告利率、表單下載、保單變更、理賠專區、常見問題及保戶登入等常用服務集中於首頁快捷區，民眾進入網站即可快速點選。富邦人壽表示，未來將持續蒐集使用者回饋與行為觀察結果，動態調整快捷功能配置，讓網站內容與服務更貼近客戶需求。

此外，在新官網頁面的右上方，保戶登入會員後，即可透過「客戶數位服務平台」快速掌握保單價值、保障內容、申辦進度及繳費資訊，並藉由11項關鍵保障額度了解自身保障缺口。平台也整合聯絡資料變更、信用卡異動、投資標的更換及保單借還款等功能，搭配24小時智能客服，打造一站式保單管理平台，查詢、管理與申辦一次完成。

亮點三：串聯客戶、業務員與多元族群 建構金融友善生態圈

新官網不僅是民眾取得保險資訊的平台，也是業務員與客戶的重要溝通工具。當客戶有退休規劃需求時，業務員可直接分享相關主題頁面，透過生活化內容說明退休風險與準備方向，再進一步介紹適合的保障商品；若有保單變更、服務查詢或表單下載需求，也能透過網站快速完成。

除了提升服務效率，富邦人壽也持續推動「金融友善」。因應越南新住民人口逐年增加，官網新增越南語服務內容，希望讓更多新住民以熟悉的語言取得保險資訊與服務，降低資訊落差，實踐金融平權理念。

近年來，富邦人壽致力打造完整數位生態圈，從官網到APP皆朝向更簡單、更直覺的方向發展，未來也將結合數位科技與服務創新，精進功能與內容規劃，打造完整的保險服務旅程。而官網改版不是一次性專案，也是客戶體驗升級的重要起點，透過優化內容設計、數位服務，並兼顧金融友善與社會關懷，期許新官網成為民眾面對人生不同階段時，值得信賴的數位夥伴。