純網銀 LINE Bank 企業戶上線三個月申請破千家 首度揭露企業戶樣貌曝

以「全線上開戶、24小時資金調度、高利活存」三大特色踏入企金市場，純網銀LINE Bank（連線商業銀行）公布企業金融服務上線3個月，吸引超過千家公司行號申請。LINE Bank觀察，首波申請企業以雙北、台中的各級規模企業為主，以中小企業及新創公司為大宗，反映都會區重視數位效率的企業對全線上企金服務需求。

內部調查也發現企業申辦四大誘因：從申請、文件送件到開戶皆無須臨櫃、線上完成且「無最低資本額限制」，審核通過後可立即轉帳；資金、薪資管理需求皆支援24小時全年無休交易，且每筆交易有「LINE即時通知」；可透過銀行帳號或「LINE好友帳號」撥付薪資、預約發薪；薪轉員工達3名起員工帳戶享台幣活儲0.885%、每月跨轉30次及跨提5次免手續費；企業帳戶享金額無上限台幣活存年利率1.5%，及手機跨行轉帳每月30次免手續費。

此外，迎接雙11營運旺季，LINE Bank 11日宣布與台灣大哥大「OP開店包」祭獨家優惠，提供免費行銷資源。2027年2月28日前下載LINE Bank Biz App成為企業客戶，申辦 「OP 開店包」享行動市話前3個月、寬頻首月免費，最高減免2,496元，服務期間再贈送每月價值399元的「myBZ+ 我的店家」，綁約27個月優惠總值最高13,269元。