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土銀助中小微企業突破融資困境 舉辦全國20場金融支持座談會

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為落實政府關懷中小微企業及響應經濟部「支持及壯大中小微企業方案」，土地銀行持續宣傳辦理「中小微企業多元發展專案貸款」、「貿易融資利息減碼」、「青年創業貸款」及「微型創業鳳凰貸款」等政策貸款，以關懷座談會形式搭配具體方案協助中小微企業突破融資困境。

土地銀行自9月底起於全國各地共辦理20場「中小微企業關懷座談會」，地點遍布屏東、高雄、臺南、嘉義、雲林、彰化、臺中、新竹、中壢及臺北等地區，由土地銀行邀集各地中小微企業代表參加，同時邀請財團法人臺灣中小企業聯合輔導基金會、中國輸出入銀行及財團法人商業發展研究院等單位，透過政策說明及面對面交流，掌握中小微企業營運所需資金，提供適切的金融服務，並協助中小微企業善用政策資源，以穩健經營的方式邁向轉型升級發展。

身為百分之百公股之國營銀行，土地銀行強調長期致力與企業建立ESG（環境、社會及公司治理）層面的永續合作夥伴關係，並推動中小微企業進行碳健檢，以金融力量提供淨零轉型資金，力挺中小微企業融入綠色產業共創經濟新動能。企業不論是加薪增僱衝產能，或有投資設備求創新之資金需求，土地銀行都能協助完成「微型企業健身」、「小型企業壯大」、「中型企業升級」及「新創企業拔尖」之願景，為中小微企業打造最堅實的後盾。

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