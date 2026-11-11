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日股 ETF 00949首次配息3.02元 單次配息率約14%、今年來報酬逾兩成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台新日本半導體首次配息就衝14%。資料來源：CMoney
台新日本半導體首次配息就衝14%。資料來源：CMoney

日股ETF配息再掀話題！ 復華日本龍頭（00949）日前公告首次配息，每受益權單位擬配發3.02元，單次配息率約14%，成為市場關注焦點。隨著近期全球科技股震盪加劇，日本股市憑藉企業治理改革、股東回饋政策及產業競爭優勢，逐漸成為投資人分散投資風險、尋求資產配置機會的重要選項。

觀察國內日股ETF市場，00949這次首次配息即繳出亮眼成績單，展現日股ETF除資本利得外，也有機會透過收益分配機制，提供投資人現金流來源。尤其在市場波動加劇之際，高配息題材搭配日本大型龍頭企業的長期成長潛力，有望進一步提升投資人對日股ETF的關注。

值得注意的是，00949不僅配息表現突出，績效同樣亮眼。 統計至2026年11月9日，00949今年以來含息報酬率達21.7%，近半年報酬率12.6%，近一年報酬率更達22.3%，呈現中長期績效穩健向上的表現。相較之下，另一檔日股ETF台新日本半導體（00951）今年以來報酬率為16.6%，近半年則下跌22.5%，顯示不同日股ETF因產業布局及投資策略差異，績效表現明顯分化。

市場人士分析，近期全球科技股受到評價面及市場資金輪動影響，股價波動明顯擴大，相較於高度集中半導體或單一科技產業的投資策略，布局日本各產業具競爭力的龍頭企業，有機會兼顧成長動能與產業分散效果。日本企業近年積極推動公司治理改革、提高資本效率及強化股東回饋，也為日本股市中長期投資價值提供支撐。

從市場規模觀察，截至11月9日，00949基金規模達35.5億元，受益人數達17,151人；00951基金規模為33.6億元，受益人數16,828人。00949在基金規模及受益人數方面均略為領先，顯示日本龍頭企業投資題材已逐漸獲得市場青睞。

展望後市，市場人士認為，日本股市兼具企業改革、產業升級與股東回饋等多重投資題材，尤其在美國科技股評價偏高、全球金融市場波動升溫的環境下，日股有望成為投資組合中值得關注的配置方向。00949此次首次配息即達約14%，加上今年以來逾兩成的含息報酬率，凸顯日本龍頭企業投資策略在資本增值及現金分配方面的潛力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

日股 ETF 配息

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