元大人壽「日日豐收」投資型保單 迎戰百歲人生

隨著台灣邁入超高齡社會，如何讓退休準備跟得上百歲人生，已成為國人資產規劃的重要課題。面對全球市場持續受到經濟、利率與國際情勢變化，民眾在進行中長期財務規劃時，除了重視資產累積，也更加關注兼顧風險分散、家庭保障、退休現金流與資產傳承等需求。元大人壽洞察民眾不同人生階段的保障與投資需求，推出「日日豐收」系列投資型保險商品，結合雙幣別選擇、多元投資標的及彈性繳費機制，協助現代家庭靈活規劃更妥適的資產配置。

元大人壽「日日豐收」系列投資型保險商品，包括「元大人壽日日豐收變額萬能壽險」、「元大人壽日日豐收變額年金保險」、「元大人壽日日豐收外幣變額萬能壽險」、「元大人壽日日豐收外幣變額年金保險」四張保單，提供新臺幣及美元計價的選擇，讓保戶可依自身保障需求、資金運用及退休規劃目標，選擇適合的壽險或年金保險商品，兼顧不同人生階段的資產規劃需求。

從初入職場的社會新鮮人、肩負家庭責任的青壯族群，到準備退休或已屆退休的壯世代，每個人生階段面對的財務課題不同。年輕族群在累積資產之初，須同步建構基本保障；隨著事業與家庭責任逐步加重後，開始面臨子女教育金、資產多元配置與家庭保障等多重目標；進入準退休階段後，則更加聚焦於退休資產的規劃，以及退休後現金流的安排。

元大人壽「日日豐收」系列投資型保險商品，透過變額萬能壽險與變額年金保險的不同商品設計，回應民眾各人生階段的需求。其中，變額萬能壽險結合投資與身故、完全失能保障，協助有家庭責任者兼顧資產累積與保障需求；變額年金保險則於年金累積期滿後提供一次或分期給付選擇，讓保戶可依退休生活需求，規劃未來資金運用與長期現金流的安排。

在全球化生活型態下，美元資金需求不再侷限於投資理財。舉凡子女海外教育、退休旅居、海外置產或其他外幣支出，都可能成為中長期財務規劃的一環，元大人壽「日日豐收」系列投資型保險商品除新臺幣計價商品外，同步推出美元計價的外幣變額萬能壽險及外幣變額年金保險，提供有美元資產配置需求的保戶，擁有更多元的規劃選擇。

面對瞬息萬變的金融市場，如何兼顧投資規劃與日常生活，成為許多上班族及準退休族群關注的課題。元大人壽「日日豐收」系列投資型保險商品提供保戶多檔嚴選基金作為投資標的，並提供線上不限次數的投資標的免轉換費用服務，讓保戶可依自身投資偏好與市場變化，彈性調整資產配置；除此之外，保戶亦可選擇連結由元大投信專業團隊管理的投資帳戶，透過全球市場、不同產業主題及ETF等多元標的配置，搭配風險偵測機制，彈性調整股債配置，藉由專業團隊管理，掌握市場投資機會。此外，部分投資帳戶亦具有月撥回機制（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金，撥回率或撥回金額非固定），提供保戶資金運用及現金流規劃之選擇。

元大人壽「日日豐收」系列投資型保險商品採彈性繳費設計，第二期（含）以後可依需求繳交定期或不定期保險費，定期保費可選擇月繳、季繳、半年繳或年繳，讓保戶可依自己的人生階段與資金狀況彈性安排。在費用設計上，投入保費當下不會收取保費費用，惟在保單有效期間內，會扣除保單帳戶價值的一定比例費用做為保單管理費，第四保單年度起無保單行政費用，有助於降低中長期持有的部分費用負擔。

元大人壽表示，人生各階段有不同的財務規劃需求，從年輕時的資產累積、成家後的家庭保障與教育基金準備，到退休前後的現金流與傳承安排，都需要及早規劃並適時調整。元大人壽「日日豐收」系列投資型保險商品透過雙幣別、壽險與年金雙選擇、彈性繳費、多元投資標的與專業團隊投資管理，讓保戶可依人生階段與自身需求落實完善長期財務目標規劃。