虛擬資產專法明年首季上路 金管會：邁入第四階段全面管理

虛擬資產產業快速發展，為金融市場帶來新商機，也衍生洗錢防制、投資人權益保障及風險管理等挑戰。金管會證期局副局長黃厚銘11日於虛擬資產論壇致詞表示，我國虛擬資產監理制度已歷經防制洗錢聲明、自律規範、洗錢防制登記制及專法立法四個階段，預期明年第1季專法及子法將正式實施，屆時將進一步擴大至虛擬資產財、業務、資安及穩定幣等的全面管理。

黃厚銘指出，虛擬資產業務發展快速，雖然為金融市場帶來商機，但也伴隨防制洗錢、打擊犯罪及投資人權益保護等挑戰，因此主管機關秉持安全與發展並重原則，分四階段建立監理制度。第一階段要求業者完成洗錢防制聲明並接受檢查；第二階段推動產業自律，輔導成立公會並訂定自律規範；第三階段則修正《洗錢防制法》，要求業者完成洗錢防制登記，未完成登記卻經營業務者，將面臨刑事責任，最高可處二年以下有期徒刑。

到了第四階段，則是透過專法將監理範圍擴大至虛擬資產業務的全面管理。黃厚銘表示，專法自2024年開始研擬，過程中參考國內外實務經驗，經立法院三讀及總統公布後，目前已預告九項子法的制定。專法上路後，除了納管虛擬資產服務業者（VASP）及穩定幣相關業務，也將針對業者的財務、業務、人員、內部控制、內部稽核及資訊安全等建立更完整的管理規範。

黃厚銘指出，考量VASP產業具有創新特性，專法也納入業務創新的彈性設計，包括引進虛擬資產借貸業務管理機制，並預留新業務開放空間，未來若出現新的業務型態，可透過行政命令適時開放，不必每次都重新修法送交立法院審議。他強調，專法實施將是台灣虛擬資產市場的新里程碑，但業者在業務規模持續擴大的同時，也必須強化內部控制及內部稽核，並將客戶權益保障融入企業經營價值，唯有取得社會大眾信任，市場才能進一步健全發展。

櫃買中心董事長簡立忠表示，過去市場談到虛擬資產，多半聯想到比特幣及交易平台，但近年穩定幣、代幣化等創新應用發展，不僅展現產業潛力，也為傳統金融市場帶來新的機會與挑戰，包括如何保障交易人權益、業者如何落實風險管理，以及金融業如何在安全前提下與產業合作，都是市場發展過程中必須面對的課題。

簡立忠指出，櫃買中心近年持續蒐集國際虛擬資產法制及監理制度發展，提供主管機關政策與制度研議參考，也協助建立財務及業務資料申報資料庫、重大偶發事項申報，以及資通安全相關機制、申請審查表單與作業程序等。未來VASP專法上路後，相關管理規範將有助業者掌握法規要求、完善內部控制與風險管理，不僅提升市場信任，也能提供業者更穩定且可預期的經營環境，促進產業健全發展。

中華民國虛擬通貨商業同業公會（VASP公會）理事長鄭光泰則表示，今年是虛擬資產產業穩健發展的關鍵一年，回顧過去不同階段的監理制度演進，不僅象徵產業邁入新時代，也讓業者有更明確的發展方向。公會也持續透過產、官、學三方合作成立相關委員會，並拓展國際交流與合作，促進國際間互通互享，期待在更明確的法規基礎下，台灣能掌握Web3發展的關鍵契機，進一步建立亞太金融樞紐地位。