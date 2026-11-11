中國消費市場落底訊號浮現 瑞銀看好2027年「再通膨」

中國消費市場歷經多年低迷，是否即將迎來轉折？瑞銀投資銀行大中華區消費行業研究主管彭燕燕指出，中國消費市場目前不宜過度期待需求快速復甦，但經過長達6年修正，無論必需消費品或可選消費品，估值都已落在相對低檔。展望2027年，隨著生豬產能持續去化、豬價有望反彈，帶動CPI回升，企業可能在明年第1、2季陸續減少促銷、調高售價，中國消費市場有機會迎來「再通膨」行情。

彭燕燕表示，從估值來看，中國必需消費品目前未來12個月本益比，相較全球同業折價28%，但過去10年平均反而享有7%溢價；可選消費品涵蓋汽車、網路、家電及紡織服飾，估值折價更擴大至43%，遠高於過去10年平均僅4%的折價。反映中國房地產自2021年下行，加上疫情衝擊，消費類股已經歷長時間修正，評價來到相對低點。

不過，估值便宜不代表需求立即反彈。中國今年以來社會消費品零售總額年增約3%，其中商品消費僅成長1%，服務消費約5%，CPI則長期在零附近徘徊。瑞銀認為，明年消費復甦的關鍵不在需求突然爆發，而是價格能否回升。

其中，豬價將是重要推手。彭燕燕指出，今年上半年中國CPI約0.6%，生豬價格年減近3成，養豬業者加速淘汰產能，前三季能繁母豬產能累計縮減近16%。隨著供給減少，預期2027年第1季豬價有機會反彈，對CPI的拉動效果可能達0.2至0.4個百分點，若其他因素不變，明年CPI甚至可能超過市場預期、突破1%。

至於政策面，瑞銀預期中國政府不太可能推出大規模消費刺激方案，未來政策將更聚焦生育補貼、失業保障及養老等領域。整體而言，2027年中國消費投資機會，可能不在全面性的需求大爆發，而是低估值、企業提價能力及海外市場拓展三大方向。