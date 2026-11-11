通膨火苗再起 押注 Fed 升息預期飆高 新台幣貶破32.9元

台股今早開高後震盪，但力守平盤之上；新台幣匯價以32.89元開盤，小貶2.5分。早盤抓美元匯出款較上周趨緩，但受12月Fed升息預期升溫，匯市開盤15分鐘內新台幣又貶破32.9元。

匯銀分析，美國10月CPI月增0.4%、核心CPI月增0.3%，均高於預期的0.3%與0.2%，因去年政府停擺未公布年增率；白宮國家經濟會議主任哈塞特(Hassett)坦言數據令人失望，能源價格傳導效應已浮現。市場加碼押注12月升息，並開始評估升息2碼可能。通膨由能源向外擴散，12月FOMC為焦點。

此外，匯銀引述聯準會理事沃勒(Waller)談話，若10月核心CPI月增超過0.3%應考慮升息2碼，且至少要收回先前三次預防性降息；達拉斯分行總裁羅根(Logan)傾向短期內至少再升兩次；理事鮑曼(Bowman)暗示支持12月升息，但提醒須審慎權衡緊縮成本。官員發言再轉鷹派 ，12月升息仍是明確的政策選項。

受12月Fed升息預期升溫，美元指數站回102，早盤在102.3附近。