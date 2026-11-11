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東方匯理首檔台灣 ETF 登場 00993B鎖定長天期投資級公司債

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
歐洲資產管理巨擘東方匯理資產管理宣布正式進軍台灣ETF市場，推出在台首檔ETF─東方匯理20-35年期AAA至A級美元公司債券ETF （00993B），東方匯理投信總經理暨執行長黃日康（右二）表示，陸續會針對台灣投資人推出適合的產品可選擇配置資產。東方匯理資產管理／提供
歐洲資產管理巨擘東方匯理資產管理宣布正式進軍台灣ETF市場，推出在台首檔ETF─東方匯理20-35年期AAA至A級美元公司債券ETF （00993B），東方匯理投信總經理暨執行長黃日康（右二）表示，陸續會針對台灣投資人推出適合的產品可選擇配置資產。東方匯理資產管理／提供

歐洲資產管理巨擘東方匯理資產管理宣布正式進軍台灣ETF市場，推出在台首檔ETF─東方匯理20-35年期AAA至A級美元公司債券ETF （00993B），為台灣投資人提供更多元的固定收益配置選擇。

東方匯理資產管理表示，這次推出首檔台灣 ETF，展現東方匯理積極拓展亞洲市場的策略布局，透過擴充產品陣容，回應亞洲投資人持續演變的投資需求。台灣是亞洲最具活力的 ETF 市場之一，擁有深厚的本地儲蓄基礎與完善的機構投資生態系，也持續展現對多元投資解決方案的需求，以及投資人對運用 ETF 建構投資組合日益濃厚的興趣。

東方匯理投信總經理暨執行長黃日康（Johnny Wong）表示：「進軍台灣ETF市場，是我們深化在地業務布局的重要里程碑。東方匯理深耕台灣市場逾20年，長期服務通路及機構法人客戶，此次推出 ETF，是我們在台業務發展的自然延伸。結合集團全球投資專業與 ETF 實力，我們期望為台灣投資人提供更多元的投資解決方案。00993B 是我們長期布局台灣 ETF 市場的第一步。」

東方匯理ETF及指數業務亞洲 （日本除外)銷售主管梁嘉駿（Sunny Leung）表示：「台灣 ETF市場的成長是一項重要發展，我們很高興能參與這股趨勢。透過00993B，我們以符合在地需求的 ETF 產品形式，提供投資人布局固定收益資產的選擇。未來幾個月，我們也將持續擴充亞洲與台灣市場的 ETF 掛牌產品陣容。」

這次推出 ETF正值投資人持續關注固定收益資產所提供的收益來源，以及其強化投資組合韌性的作用。長天期優質公司債在不同市場周期中具有配置優勢，尤其在經濟成長放緩、市場波動加劇的環境下，有助於提升投資組合品質，同時掌握收益機會。從過去三年市場表現來看，即使基準利率自高點回落，美元 A 級公司債的票息率仍維持在5%以上。在台灣股市出現明顯波動的期間，這類債券的跌幅相對有限，部分期間甚至呈現上漲，凸顯其分散投資組合風險的潛力。

00993B 以20至35年期、信用評等介於AAA至A級的美元公司債為投資標的，聚焦已開發市場的高信用品質發行企業。ETF 依據追蹤指數編製規則，篩選票面利率排名前30%的債券，期望在維持優質信用評等的同時，提升收益潛力。

在投資門檻與配息設計方面，00993B每受益權單位發行價格為新台幣10元，並採月配息機制，回應台灣投資人對現金流的需求，讓美元投資等級公司債成為投資人更容易參與的資產配置工具。

東方匯理20-35年期AAA至A級美元公司債券ETF（00993B）預計於11月23日至27日展開募集，每受益權單位發行價格為新台幣10元。

公司債 ETF 布局

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