大華銀投信：台股現階段最大投資優勢為兼具成長與收益兩大特性

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，台股現階段最大的投資優勢，在於兼具成長與收益兩大特性。尤其高股息企業若同時具備AI、半導體、高效能運算等核心題材，不僅能受惠於產業成長，也具備穩定現金流與股利配發能力。以00918追蹤之臺灣優利高填息30指數來看，其選股邏輯聚焦於高獲利能力、高股利率與高填息能力企業。在目前企業獲利持續改善、AI商機持續擴大的背景下，可望同時掌握科技成長紅利與股利收益機會。

郭修誠認為，美國期中選舉結果出爐後，市場一度擔憂AI基礎建設投資與科技監管方向變化，造成全球科技股短線震盪，但從企業獲利、AI需求與產業基本面觀察，全球科技景氣仍持續朝正向發展。尤其美國大型科技企業最新財報顯示，雲端業務與AI相關需求依舊強勁，帶動全球半導體、高效能運算（HPC）及AI供應鏈持續受惠，台股作為全球AI硬體重鎮，將有望持續站穩產業升級浪潮核心位置。

郭修誠指出，目前市場最大的誤區，在於將AI產業視為短期題材，而忽略其已進入商業化獲利階段。從微軟（Microsoft）、Alphabet、亞馬遜（Amazon）等科技龍頭最新財報來看，AI投資正逐步轉化為實際營收與現金流，企業需求也未出現降溫跡象，代表本輪AI循環仍具備長期成長基礎。

郭修誠分析，近期市場擔憂部分州政府可能放緩資料中心建設速度，但企業端公布的數字卻呈現截然不同的訊息。例如，微軟Azure成長率逼近50%，Google Cloud維持高速擴張，AWS需求亦持續增加，顯示企業對AI算力的需求仍然供不應求。更值得注意的是，全球AI投資已從模型開發進入商業化應用階段，企業關注的不再是模型規模，而是如何透過AI提升生產效率與獲利能力。這也使得AI供應鏈的重要性進一步提升，從GPU、高階晶片、先進封裝到資料中心建置，整體產業鏈皆持續受惠。

郭修誠分析，台灣在全球AI供應鏈中扮演不可取代角色。從晶圓代工、先進製程、CoWoS封裝、AI伺服器到高速傳輸技術，幾乎皆由台灣廠商掌握關鍵技術與產能。當美國科技巨頭持續提高資本支出，最終將回流至以台積電（2330）為首的台灣科技供應鏈。這也是近期即使市場短線震盪，但AI概念股獲利預估仍持續上修的重要原因。

郭修誠表示，全球半導體產業正朝兆美元規模邁進，而AI資料中心建置仍是主要驅動力。根據國際研究機構預估，未來數年AI伺服器、高效能運算與先進封裝需求將維持雙位數成長，帶動相關供應鏈獲利持續提升。

郭修誠提到，市場過去常認為高股息等於傳產股，但近年台灣高股息指數成分結構已出現顯著改變，半導體、電子零組件、網通、AI伺服器相關企業占比持續提升。換言之，投資人不僅可參與AI產業長線成長，也有機會透過股息收益降低市場波動風險。

展望2027年初，郭修誠表示，隨美國聯準會貨幣政策逐步明朗、AI商業化應用持續發酵，以及企業獲利動能延續，台股中長線表現仍值得期待。尤其具備全球競爭力與穩健股利政策的龍頭企業，可望持續吸引國際資金配置。

郭修誠強調，AI產業真正的黃金時代才剛開始。從全球科技巨頭持續加碼投資，到台灣企業在先進製程與AI供應鏈的關鍵角色，都顯示未來數年台股仍將是全球科技成長的重要受惠市場。投資人若能掌握兼具成長與收益特色的優質企業，有機會在產業趨勢與股利收益雙重加持下，參與下一階段台股長線成長契機。