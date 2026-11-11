ESG 投資迎商機 聚焦氣候承諾落實

2026年聯合國氣候峰會（COP31）11月9日在土耳其安塔利亞（Antalya）開幕，議程與主題活動涵蓋能源轉型、電氣化、氣候融資及城市韌性等議題。這屆定位為「落實型峰會」（Implementation COP），重點包括推動各國減碳與調適計畫、引導資金投入具體專案。其中，能源與運輸主題聚焦能源安全、電網基礎建設及能源效率，科學、工業與科技主題則納入AI與低碳製造，呈現氣候行動與能源、基礎建設及產業轉型之間的緊密連結。

富蘭克林證券投顧指出，隨著熱浪、乾旱與洪災等極端氣候衝擊持續浮現，氣候變遷已從長期議題轉為影響民生、企業營運及基礎建設的當下風險。世界氣象組織（WMO）於COP31開幕日發布最新氣候報告，指出2023至2026年將位居有紀錄以來最熱的四年，海洋熱含量及海平面亦達新高，凸顯減碳與氣候調適的迫切性。從擴大低碳電力供應、提升能源與資源使用效率，到強化基礎建設韌性，相關需求正為提供氣候解決方案的企業帶來長期發展機會。

富蘭克林證券投顧表示，美國期中選舉後，民主黨贏得國會兩院多數席次，為恢復部分乾淨能源支持措施增添協商空間。美國參議院財政委員會民主黨首席議員懷登（Ron Wyden）已表態支持恢復風力與太陽能稅額抵減，並強化直接支付機制，協助地方政府、學校等免稅機構投入能源建設。雖然仍待政策協商，但國會對降低電價與改善能源供應的重視，有望為具成本競爭力的乾淨能源、電網及能源效率相關企業帶來支持。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格·卡麥隆（Craig Cameron）表示，AI、去全球化與電氣化三大結構性趨勢，正共同推升實體基礎建設與資本支出需求。隨著AI資料中心快速擴張，市場對電力的需求不僅在於供應總量，更重視供電的穩定性、取得速度與成本，使投資機會延伸至再生能源、電網設備、儲能及冷卻系統等領域。同時，AI也有助於改善建築能源管理、工業製程與電網運作效率，擴大氣候解決方案的應用。經理團隊看好能以更低成本、更高能源與資源效率滿足新增需求的企業，並透過跨產業布局，掌握AI發展與能源轉型交會下的投資機會。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金以「提供氣候變遷解決方案」及「轉型中企業」為兩大投資主軸，涵蓋能源效率、再生能源、水資源與廢棄物管理、永續運輸及永續農林業等領域，參與全球減碳與氣候調適商機。基金屬於歐盟永續金融揭露規範（SFDR）第九條具永續投資目標的產品，以促進氣候變遷減緩與調適為永續目標。除將ESG分析納入選股流程，經理團隊亦透過企業議合與股東投票，鼓勵所投資企業設定減排目標、揭露氣候策略，並追蹤其轉型進展。

截至2026年10月底，基金北美、歐洲及亞洲配置分別約為49%、36%及13%，主要布局科技、工業、原物料及公用事業。根據晨星統計，截至2026年10月底，基金歐元A(Ydis)股以台幣計價的一年報酬率為20.69%，居同類型12檔基金之首，過去三年年化波動度為14.44%，低於同類平均的16.07%，展現報酬與波動兼顧的投資成果。

富蘭克林證券投顧認為，極端氣候加劇與全球減碳需求，持續推動能源轉型及氣候調適投資，AI發展與電氣化趨勢也為電力、電網及能源效率帶來新增需求。隨著氣候承諾逐步落實為具體建設與資本支出，具備成本競爭力及長期成長潛力的企業可望受惠。投資人可透過跨區域、跨產業布局的全球氣候變遷股票型基金參與相關機會，已進場者可著眼長期趨勢耐心持有，空手者可採分批加碼及定期定額策略，掌握淨零轉型商機。