投資無界 創新無限 2026「Yahoo財經高峰會」11月12日全球直播登場

2026「Yahoo財經高峰會」(Yahoo Finance Invest) 將於 11 月 12 日於美國紐約盛大登場！這次高峰會以「投資無界，創新無限（ Investing and Innovating Without Limits ）」為主軸，邀集全球商業、科技與金融界重量級領袖，包括英特爾執行長陳立武、高通總裁暨執行長Cristiano Amon、ARK Invest 創辦人 Cathie Wood，以及芝加哥聯準銀行總裁 Austan Goolsbee 等多位備受台灣人關注的重量級講者，以全球直播形式共同探討，在快速變動的經濟環境中，如何掌握成長機會、布局關鍵投資並及早因應市場風險。

Yahoo Finance 作為全球超過 1.5 億人次使用、深受信賴的財經資訊平台，長期透過即時新聞、數據分析與專家觀點，協助投資人理解市場變化。面對 AI 快速發展、利率與通膨走勢牽動全球資金，以及電動車、衛星科技與新興太空經濟加速成形，今年活動議題橫跨AI與半導體、太空科技、ETF與資產配置、貨幣政策、零售消費、電動車與自駕科技等關鍵議題，期待透過企業決策者與市場專家的第一手觀點，協助投資人看懂產業變化、掌握長期趨勢，在充滿變數的市場中更快地做出投資策略。

2026「Yahoo財經高峰會」將於 finance.yahoo.com 獨家同步直播，全球觀眾皆可線上免費收看。

全球直播時間：2026 年 11 月 12 日（星期四）美東時間上午 8 時至下午 5 時台灣同步直播：2026 年 11 月 12日（星期四）台灣時間晚間 9 時起至 11 月 13 日凌晨6時。

2026「Yahoo財經高峰會」台灣專頁：https://tw.stock.yahoo.com/topic/yahoofinanceinvest-2026