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碳交易商機與挑戰論壇／工研院綠能與環境研究所業務經理連振安：價格明確性是關鍵

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導
工研院綠能與環境研究所業務經理連振安。 記者潘俊宏／攝影
工研院綠能與環境研究所業務經理連振安。 記者潘俊宏／攝影

工研院綠能與環境研究所業務經理連振安表示，無論是碳費或是總量管制與排放交易制度（TW-ETS），價格訊號明確性是一大關鍵，愈早讓企業了解，愈能幫助企業布局每個階段資源，找到減碳投資的「甜蜜點」。

環境部推動碳費、TW-ETS雙軌制，連振安認為，提供企業足夠彈性的調整工具有其必要，另外企業更在意的問題，應該是碳價訊號是否夠明確？是否能預期到2028年、2030年、甚至到2035年，每一個節點的價格大致落點，來幫助企業決策？

連振安強調，不管是價格訊號或是減量期程，都必須去回應到政府所推動的第三期階段管制目標（至2030年），以及國家自定貢獻3.0（NDC3.0）所訂定2035年目標，也就是較基準年減碳38％±2％。

他表示，碳交易上路初期，企業可能都會期待較高的免費配額，但他提醒，儘管初期給予大量免費配額，其實只是降低初期成本，長遠來看，企業本身低碳轉型的總成本並未改變，對企業而言，要當先行者、還是之後再投入，變成減碳規劃及財務路徑的關鍵決策點。

對於碳權使用，連振安提到，必須清楚區分國家減量、碳定價履約及企業減碳宣稱等三本帳，釐清成果歸屬，避免重複計算。企業若買不到配額或減排未能到位，制度可參考日、韓提供適當抵換彈性，但須明確區分減量認列與財務抵減。

連振安指出，減量額度來自經查驗的減排或碳移除成果，品質須檢視真實性、碳洩漏及相關原則。經認可國際減量額度若用於國家目標，還須處理地主國授權與國家間帳務調整，避免雙方重複認列。

企業端除面對供應鏈範疇三要求，也須留意宣稱管理。他以SBTi、ISO及IFRS S2等準則說明，企業應交代實際減排及外部額度對目標的貢獻；產品宣稱也應具體說明減排比例與額外投入，讓利害關係人理解成果來源。

採購策略上，企業可比較購買現貨滿足當期需求，或投資長達15至20年的減量、移除專案。長期參與專案有助規畫碳資產來源，但仍須評估成本與適用用途，決定自行投入、參與投資或採購現貨的配置。

價格 碳費 綠能

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