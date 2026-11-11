碳交易商機與挑戰論壇／日月光投控集團行政長汪渡村：減碳誘因盼能持續

日月光投控（3711）集團行政長汪渡村表示，綠電與減碳已牽動客戶下單，「這已經是訂單的問題」。集團除集中採購綠電，也正與政府及研究機構討論天然氣燃料電池搭配碳捕捉等方案，盼克服能源供應、土地與許可障礙。

對於政府碳定價政策，汪渡村表示，從現行的碳費，未來要走向總量管制與排放交易制度（TW-ETS）雙軌制，在銜接過程中，希望政府能維持減碳投資誘因的連續性，讓企業能在制度準備期間，能夠更有意願持續投入相關投資。

針對TW-ETS核配機制，汪渡村呼籲，免費核配不能以「實際排多少、就給多少」來計算，以免造成資源錯配，也不能過度依賴歷史排放，以免演變成「過去排得多、未來拿得多」的不合理現象，他建議參考歐盟模式，以可比較的產品排放效率標竿來核配，切實反映產品功能與必要製程，兼顧效能改善誘因。

碳成本也納入全球投資選址考量。汪渡村指出，高科技業的碳洩漏風險，可能表現在下一筆關鍵投資落在哪裡。針對TW-ETS，他建議免費配額核配量，須反映傳統封裝與先進異質整合的製程差異，避免懲罰科技升級。

汪渡村強調，減碳與綠電已是企業重中之重，企業過去可能認為，掌握技術就能吸引客戶，但競爭者技術差距未必那麼大，加上產品客製化程度高，不能只靠技術優勢，減碳也須納入競爭力考量。

日月光正與設備商研究改善或替換機台，降低範疇一排放；範疇二則透過綠電採購等方式處理。汪渡村強調，目前關鍵是能否買到綠電，以及如何有效率地減排，關係到未來商業往來與長期經營。

汪渡村提到，足夠的綠電是減碳根本，但目前再生能源供應吃緊，企業購買綠電仍面臨難題。日月光為此也收購小水力發電，強化能源韌性，在能源轉型上投入許多努力。

但約在五年前，也曾尋地設置燃料電池設施，卻仍遇到找地困難，用地及許可要求等挑戰，增加執行難度，仍有許多需要克服的難關。