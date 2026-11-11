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碳交易商機與挑戰論壇／臺灣碳權交易所總經理陳脩文：強化碳資產競爭力

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
臺灣碳權交易所總經理陳脩文。記者潘俊宏／攝影
臺灣碳權交易所總經理陳脩文。記者潘俊宏／攝影

隨著企業減碳合規壓力愈來愈高，臺灣碳權交易所總經理陳脩文表示，企業愈早啟動減碳技術投資、建立碳管理DNA，未來在碳交易時代下，不僅能強化自身競爭力，長遠來看也能擴大排放交易下的碳資產商機。

台灣推動碳定價政策，將逐步邁向碳費、總量管制碳交易（TW-ETS）雙軌並進，陳脩文表示，碳交所積極配合環境部政策規劃，未來試行平台功能具高度彈性，可依據政策制度進行情境模擬。

陳脩文指出，ETS的政策價值是讓台灣可與國際碳市場連結，一方面協助產業低碳轉型，長期而言可邁向碳金融交易，讓市場更加活絡。近來與企業交流過程中，業界最關心雙軌制度上路後，會不會產生重複管制的問題，氣候署已有明確表態，絕不會出現「剝兩層皮」情況，碳交所與企業交流時都會協助轉達，讓企業放心。

針對企業綠色轉型，陳脩文說明，近年來國際上對於ESG的定義已有轉變，「E」更多討論的是能源自主（Energy），S是供應鏈安全與韌性（Security），G擴大到地緣策略（Geostrategy）等風險控管。

陳脩文認為要從「被動合規遵約」轉向「主動碳資產管理」，除蒐集可信的排放數據外，透過「內部碳定價」機制，可協助企業形成商業決策及影響資金配置，進而形成減碳策略，是碳管理的重要工具。

國際財務報導準則（IFRS）S2亦鼓勵企業依相關規範，揭露內部碳定價之政策應用情形，另科學基礎減碳目標倡議（SBTi）除了問企業承諾減多少碳外，更進一步要求說明如何執行減碳策略。透過排放數據的資料治理來落實減量，才能創造未來的碳資產商機。

另陳脩文提到，國際間愈來愈重視移除型碳權之氣候環境效益，以取得CCP標籤的土壤碳權專案為例，市場溢價可達每噸60至80美元，自然為本解方是未來可以長期布局的方向。碳交所將持續做好市場服務及盡職調查，引進具公信力及高品質碳信用額度，協助企業符合減碳合規需求。

競爭力 資產 碳交易

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