渣打再度上修經濟展望 今年GDP成長12.8%

渣打集團全球研究部最新台灣經濟展望報告指出，受惠第3季經濟表現優於預期，再度上修台灣今、明年GDP成長率預測，分別由11.5%調高至12.8%、6.5%升至7.5%，成為目前預測值最高的機構，顯示渣打對台灣經濟成長動能持續看好。

渣打銀認為，在人工智慧（AI）相關出口需求持續強勁、企業資本投資增加以及民間消費逐步復甦帶動下，台灣經濟成長動能正從出口與科技產業向投資及內需擴散，為2027年經濟表現提供更全面的支撐。

台灣第3季GDP年增14.36%、季增3.21%，大幅優於市場預期。渣打銀指出，全球AI需求持續推升科技產品出口，也促使企業擴充產能及增加資本支出；隨著景氣成長紅利逐步擴及至內需動能，台灣經濟正形成出口、投資與內需多引擎並進的成長格局。

渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安表示：「台灣的AI成長故事正邁入新一階段，AI帶來的經濟效益已從出口擴散至投資與消費。這波經濟走勢的亮點不僅在於成長速度，更在於成長動能愈趨多元。即使面對2026年的高基期，台灣經濟仍有望在2027年維持強勁表現。」