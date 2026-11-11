聽新聞
0:00 / 0:00

金融業加速數位轉型 FinTech人力衝上1.7萬人

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

金融業加速數位轉型，人工智慧逐步走進銀行、保險及證券業的日常營運。

金融總會最新調查顯示，2025年金融科技相關人力達17,178人，占金融業整體員工5.4%，近三年逐年增加；金融機構與金融科技業者合作達1,758次，年增12.7%，從AI防詐、智能客服到智能核保，各家金融機構積極推出創新服務。

從人力配置觀察，2023年金融科技人力為14,828人，占整體員工4.7%，2024年增至16,410人、占比5.2%，2025年進一步增加768人。其中，銀行業金融科技人力達11,613人，占該產業員工約6%；證券業2,442人，占比6.3%；保險業2,502人，占比3%；七家金融周邊單位621人，占該產業員工23.5%。

金融科技合作也更加頻繁。2025年金融機構與金融科技公司合作1,758次，較前一年增加198次，其中銀行業1,009次最多，保險業392次、證券業312次。

Fintech 人力 金融機構

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金融業去年金融科技投資324億 銀行占7成、保險大成長

金融業砸近500億拚科技升級 保險業成第二大金主

人口探底／金融業搶國際人才 Stanley從新加坡回台：比薪水更重要的是這兩件事

國內ETF規模突破11.6兆 廷豐發表METIS AI系統 深度解析績效品質

相關新聞

邊喊多邊賣超太過分 央行為什麼說未見外資「養套殺」？

近來外資匯出力道顯著，中央銀行總裁楊金龍昨（10）日在立法院表示，11月以來外資匯出約100億美元，外資有獲利，匯出去配置國際市場是正常情況，目前並未看到外資「養套殺」。

台幣鬆口氣 單日升1.7分

新台幣近期承受外資賣股、匯出美元的沉重壓力，不過昨（10）日外資匯出力道已有降溫跡象。新台幣兌美元匯率昨日以32.865元作收，升值1.7分，成交量32.155億美元。

揪團買基金、大戶買保單 高雄亞資專區五業務鬆綁

亞洲資產管理中心高雄專區第二波新增業務試辦拍板。金管會昨（10）日宣布修正試辦原則，五大重點包括基金99人限制放寬、銀行准賣海外比特幣ETF、替在台大戶辦理海外開戶等，合計58家金融業者可望受惠，即日起可遞件申請。

大戶買保單更方便了

大戶買保單更方便了，未來可一次預繳數年保費，海外大戶免飛來台灣，也能投保。金管會昨（10）日宣布，高雄專區新增兩項保險試辦業務，包括預繳保費專戶及OIU遠距投保，六家進駐專區壽險業者，即日起可遞件申請。

金融業科技升級砸近500億 今年投資預算勁揚近五成

金融業砸大錢拚科技升級。金總預估2026年金融科技投資預算衝483.5億元、逼近500億元大關，年增近五成，其中86%砸向系統及軟硬體，凸顯投資重心轉向系統升級；保險業續居第二大投資主力。

金融業加速數位轉型 FinTech人力衝上1.7萬人

金融業加速數位轉型，人工智慧逐步走進銀行、保險及證券業的日常營運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。