金融業加速數位轉型 FinTech人力衝上1.7萬人

金融業加速數位轉型，人工智慧逐步走進銀行、保險及證券業的日常營運。

金融總會最新調查顯示，2025年金融科技相關人力達17,178人，占金融業整體員工5.4%，近三年逐年增加；金融機構與金融科技業者合作達1,758次，年增12.7%，從AI防詐、智能客服到智能核保，各家金融機構積極推出創新服務。

從人力配置觀察，2023年金融科技人力為14,828人，占整體員工4.7%，2024年增至16,410人、占比5.2%，2025年進一步增加768人。其中，銀行業金融科技人力達11,613人，占該產業員工約6%；證券業2,442人，占比6.3%；保險業2,502人，占比3%；七家金融周邊單位621人，占該產業員工23.5%。

金融科技合作也更加頻繁。2025年金融機構與金融科技公司合作1,758次，較前一年增加198次，其中銀行業1,009次最多，保險業392次、證券業312次。