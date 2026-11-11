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金融業科技升級砸近500億 今年投資預算勁揚近五成

經濟日報／ 記者戴玉翔廖珮君／台北報導
金融業砸大錢拚科技升級。聯合報系資料照
金融業砸大錢拚科技升級。聯合報系資料照

金融業砸大錢拚科技升級。金總預估2026年金融科技投資預算衝483.5億元、逼近500億元大關，年增近五成，其中86%砸向系統及軟硬體，凸顯投資重心轉向系統升級；保險業續居第二大投資主力。

台灣金融服務業聯合總會昨（10）日公布最新「2025年金融業金融科技投資運用情況調查」顯示，2025年金融業金融科技投資總額達324.1億元，年增2.7%，連續三年成長。其中，保險業投資40.8億元，年增27.8%，超越證券業躍居第二。展望2026年，金融業預估金融科技投入預算達483.5億元，較2025年實際投資金額高出49.2%。

不過，預算能否全數落實仍有變數。金總去年曾預估2025年投入448.4億元，實際僅324.11億元，落差近三成。金總坦言，未調查去年預估與實際投入落差原因，今年預算或許納入部分去年未執行項目；實際支出仍可能受專案進度、預算調整及市場環境影響。

金融總會指出，2025年金融科技投資持續增加，但各產業成長步調有所差異。銀行業仍是最大投資主力，全年投入239.6億元，占整體73.9%，年增0.3%；保險業由前一年的31.9億元增至40.8億元，年增27.8%，占整體12.6%；證券業投入39.3億元，年減4.3%，占比12.1%，退居第三；金融周邊單位則投入4.5億元，占比1.4%。

其中，保險業金融科技投資已連續兩年成長，2023年投入28.8億元，2024年增至31.9億元，2025年進一步突破40億元。相較之下，證券業在前兩年投資成長後出現回落。金融總會分析，可能受到業者系統建置進度、專案執行時程及資源配置調整等因素影響。

從資金用途觀察，2025年金融業投入系統及軟硬體建置237.1億元，年增5.3%，占整體73.1%，仍是最大支出項目；研發投資則由前一年的51.5億元增至65.3億元，年增26.8%，增幅明顯高於整體投資成長率，反映金融機構持續增加研發投入。

展望2026年，金融業預估金融科技發展總投入預算達483.5億元，其中銀行業350.6億元、保險業63.9億元、證券業62.6億元、金融周邊單位6.5億元。依用途區分，系統及軟硬體預算415.8億元、研發預算64.3億元，轉投資金融科技公司預算約3.4億元。

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