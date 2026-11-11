碳交易商機與挑戰論壇／環境部氣候變遷署署長蔡玲儀：兼顧減碳市場流通

環境部將於2028年啟動總量管制與排放交易制度（TW-ETS）試行，環境部氣候變遷署署長蔡玲儀表示，未來在碳交易制度下，企業可及早布局減碳策略，更靈活運用碳排減量措施，透過碳費、碳交易雙軌並進，政府與企業攜手邁向淨零。

蔡玲儀指出，碳交易試行採自願參與、無實際金流方式，透過兩年試行累積制度經驗；同時，環境部也將研議擴大碳費收入運用，支持新創減碳企業及新減碳技術研發，協助產業布局減碳量能。

針對TW-ETS，企業最關心排放額度如何核配，蔡玲儀指出，站在環境部立場，希望市場能夠運作良好，價格穩定或大家可接受。政府穩定市場機制除了拍賣頻率、數量，還有納管對象的核配量，若免費核配量太高，市場無法流通，核配過於嚴格，對企業形成高成本，這些是需要考量的重點。

而在試行階段總量管制，蔡玲儀透露，將採「由下而上」推估，免費核配將緊密連結企業提出的自主減量計畫。她強調，希望透過碳交易試行，讓企業學習相關制度，累積經驗，未來希望兼顧企業減碳成本及市場流動性。

另外，環境部正研議國外減量額度（碳權）認可準則，亦受高度關注，依據《氣候變遷因應法》，碳費繳費對象得採購經認可的國外碳權，抵扣上限為5%。

蔡玲儀表示，近期將預告國外碳權認可準則草案，準則核心是「確保品質與絕不重複計算」。初步規範須為2021年後產生碳權，且地主國不能重複認列，確保企業無論在扣抵碳費或面對國際供應鏈的碳中和宣告時，都能擁有具公信力憑證，杜絕「漂綠」風險。

未來碳費與碳交易雙軌並進，蔡玲儀表示，依企業所提自主減量計畫估算，為達2030年目標，全國納管企業預計投入高達逾7,000億元於減量相關投資，帶動產業鏈產值破兆元。

她強調，面對龐大的轉型投資，政府角色絕非單純收費，而是秉持國際「Revenue Recycling」（專款專用）精神，將碳費收入用於補助與支持企業投入低碳新技術研發及設備更新。