台幣鬆口氣 單日升1.7分

新台幣近期承受外資賣股、匯出美元的沉重壓力，不過昨（10）日外資匯出力道已有降溫跡象。新台幣兌美元匯率昨日以32.865元作收，升值1.7分，成交量32.155億美元。

匯銀指出，外資仍持續進場買美元匯出，但力道較前幾個交易日放緩，出口商也在32.9元附近分批拋匯，加上散戶賣美元，暫時抵銷部分外資買匯壓力。

外資賣壓是否已接近尾聲？匯銀認為，從持有資產規模來看，恐怕還不能太早下結論。根據央行統計，2026年10月底，外資持有國內股票、債券及新台幣存款，按當日市價折合約1兆7,426億美元，相當於外匯存底的292%；去年同期為1兆1,537億美元，占外匯存底192%。

換言之，一年來外資持有國內金融資產金額增加5,889億美元，占外匯存底比重更增加100個百分點，顯示外資在台資產部位仍處相對高檔，未來若持續調節，仍有潛在賣壓。

匯銀人士分析，短線新台幣預料在32.8至33元區間震盪，若沒有外資明顯回頭買進台股、匯入資金，新台幣要進一步升破32.7元並不容易。接下來除觀察出口商拋匯能否持續，也要留意美股科技股表現，尤其是輝達股價動向也備受矚目。

主要亞幣來看，昨日隨美元回落，下跌0.41%，主要亞幣中，日圓小貶0.03％最弱，韓元升值1.06％最強，其次為星元升0.26％、人民幣升0.06％、新台幣升0.05％。