碳交易商機與挑戰論壇／碳定價雙軌制 引導關鍵投資

台灣進入排碳有價時代，環境部今年首度收取碳費，年底將上線總量管制與排放交易制度（TW-ETS）試行平台，未來碳費、TW-ETS採雙軌制，政府如何完善制度設計，企業如何布局碳資產，受到關注。

為前瞻碳定價商機，經濟日報於10月20日舉行「碳交易的商機與挑戰」論壇，邀請環境部氣候變遷署署長蔡玲儀、臺灣碳權交易所總經理陳脩文、日月光投控集團行政長汪渡村、工研院綠能與環境研究所業務經理連振安共同與談，由經濟日報執行副總編輯盧家鼎主持。

蔡玲儀表示，碳費制度在搭配自主減量計畫下，可穩健達成2030年減碳目標，但面對第三期國家自定貢獻2035年目標，單靠碳費還不夠，能接軌國際的ETS勢在必行。

蔡玲儀指出，規劃2028年啟動TW-ETS模擬試行，盼建立符合國家整體減碳目標的總量管制，使市場能健全發展，也讓企業端熟悉碳交易市場運作。

陳脩文表示，碳交所去年已與歐洲能源交易所簽署合作備忘錄，持續交流歐洲成熟ETS市場制度、管理機制及交易平台建置經驗。試行平台將於11月交付台灣，碳交所將配合環境部試行計畫進行規劃。

碳價方面，陳脩文表示，初期試行不涉及金流，惟將參考國際排放交易市場經驗及國內政策條件，評估試行價格門檻之穩定機制演練。

汪渡村指出，日月光已加入環境部綠色成長聯盟，開始在熟悉ETS制度運作，政府推動ETS，應引導企業投資更高效能的產能，這也是日月光重視的一塊。

汪渡村表示，對科技業而言，除面對碳邊境調整機制（CBAM），碳洩漏更可能表現在下一個關鍵投資機會的選擇，牽動關鍵布局。

連振安表示，碳費、ETS兩種制度邏輯不同，而台灣當初設計碳費時就導入自主減量計畫概念，很大程度為日後銜接排放交易建立橋接基礎。

對於ETS制度設計，連振安表示，市場規模不只看涵蓋多少排放量，參與者數量與交易意願同樣重要，主管機關須評估拍賣配額等安排，補足市場流動性。