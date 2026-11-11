邊喊多邊賣超太過分 央行為什麼說未見外資「養套殺」？

近來外資匯出力道顯著，中央銀行總裁楊金龍昨（10）日在立法院表示，11月以來外資匯出約100億美元，外資有獲利，匯出去配置國際市場是正常情況，目前並未看到外資「養套殺」。

行政院長卓榮泰昨率領各部會首長赴立法院備詢。國民黨立委賴士葆質詢時指出，外資近來在台股連續賣超，累計提款超過8,000億元，外資一面喊多、另一方面匯出，形成「養套殺」。

楊金龍表示，外資賺了錢，要繼續在國際市場配置，目前觀察，11月以來外資匯出約100億美元，仍屬正常情況，不是所謂的「養套殺」，央行都有密切注意外資進出。

對於立委關切新台幣匯率走勢，楊金龍表示，外匯市場由供需決定，匯率很難去預測，新台幣什麼時候要升值、什麼時候貶值，這很難說。卓榮泰表示，央行不會去操控匯率，這是央行長期以來建立的國際信用。

另外美國期中選舉後，台股歷經震盪，金管會主委彭金隆表示，股市本來就有一定波動，最終還是回歸公司經營基本面。

卓榮泰表示，股市是自由市場，並非政府可上下其手。但政府長期關心股市，讓股市呈現穩定，這是大家共同責任，當股市波動較大時，政府也有一些工具使其穩定。

目前國安基金已啟動護盤任務，卓榮泰表示，國安基金進場是經過嚴謹程序，須在具備相關條件之後，才能選擇如何去穩定股市；另外，金管會也已頒布限空令，發揮穩定市場功能。

卓榮泰表示，從去年4月2日（美國「解放日」，推出對等關稅）至今，台灣股市歷經多少波折，政府當然不敢樂觀，但對台灣基本面、韌性要有一點信心，現在重點是穩定整體社會，在產業方面，台灣AI產業鏈也會帶領傳產升級。

至於股市出現部分異常交易、甚至內線交易，卓榮泰說，希望司法單位，也能針對這種非法異常交易，進行最嚴厲調查，他會要求金管會必須詳盡調查與了解。

對於全球AI產業是否出現泡沫化，卓榮泰表示，產業AI化及AI產業化，是國家政策之一，全球也正在AI浪潮上。台灣在AI科技已占領重要地位，發展性還是深具潛力。