一檔基金只能賣99人？金管會再拆金融高牆 58家業者搶生意

高雄專區第二波新增業務試辦拍板。金管會10日宣布修正試辦原則，五大重點包括基金99人限制放寬、銀行准賣海外比特幣ETF、替在台大戶辦理海外開戶等，合計58家金融業者可望受惠，即日起可遞件申請。

金融圈指出，這波鬆綁不僅增加富豪投資選擇，更打開銀行、投信及券商搶攻另類投資的新商機；隨跨境服務擴大、開戶程序簡化，國銀也有機會爭取原本流向海外的財管生意。

金管會7月已公布開放方向，這次正式完成修正。五大重點是：一、基金99人限制鬆綁；二、銀行信託銷售海外虛擬資產ETF；三、擴大境內大戶跨境金融服務；四、保險設預繳保費專戶；五、OIU遠距投保，另同步簡化3O開戶。

其中，以「99人限制」鬆綁最受矚目。原本一檔適用的未具證境外基金或私募股權基金，最多只能賣給99名大戶。

未來投信業者經金管會逐檔核准，即可突破上限，此舉有助業者擴大基金銷售及資產管理規模，搶攻富豪另類投資商機。

證期局副局長黃厚銘指出，業者須逐檔提出基金資料、風控措施及投資人文件，既有基金若要突破99人也須申請。目前高雄專區已銷售20檔未具證境外基金，總金額達53.83億元。

銷售通路也同步擴大。投信引進的未具證境外基金，可透過銀行、券商及OBU等更多通路銷售；銀行也能與券商合作，銷售券商管理或旗下子公司經營的私募股權基金。

銀行另可透過信託銷售海外虛擬資產ETF，包括比特幣ETF，增加大戶投資管道。

跨境金融服務則擴及在台高資產客戶。簡單說，未來大戶人在台灣，就可透過銀行辦理海外分行開戶、管理既有海外資金，免再親赴海外；但銀行不能協助資金移往境外招攬客戶。

保險業則新增兩項試辦，包括預繳保費專戶，讓保戶預先繳納未來數年保費、逐期扣繳；以及OIU對非大陸地區境外客戶遠距投保。

另3O開戶流程簡化，大戶可透過單一窗口、同一份申請表，申辦OBU、OSU及OIU帳戶，減少重複程序。

據金管會統計，具相關申請資格者包括22家銀行、20家投信投顧、10家券商及6家壽險，合計58家。