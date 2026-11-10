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大戶買保單更方便了 金管會准保費預繳、海外遠距投保

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

大戶買保單更方便了。未來可一次預繳數年保費，海外大戶免飛來台灣，也能投保。金管會10日宣布，高雄專區新增兩項保險試辦業務，包括預繳保費專戶及OIU遠距投保，六家進駐專區的壽險業者，即日起可遞件申請。

其中，預繳保費專戶讓高資產客戶可提前存入未來數年保費，待每期繳費日再從帳戶自動扣繳，免去逐年繳費的麻煩。

保險局長王麗惠曾說，對保戶而言，除了可能享有保費折扣，也可避免忘記繳費或跨境匯款延誤，導致保單失效；對保險業而言，則有助提高保單持續率及客戶黏著度。

但預繳保費專戶並非獨立開設的銀行帳戶，也不屬於銀行存款，且限適用一定期限繳費的保單。業者須在試辦計畫中，訂定預繳年期上限及相關風控措施。

另一項鬆綁是OIU遠距投保。過去境外客戶須來台辦理投保，未來非大陸地區的境外客戶，可透過遠距方式購買OIU保單，有助壽險業拓展海外客源。

王麗惠表示，遠距投保仍須遵守客戶身分確認、商品適合度及洗錢防制規範，也可透過中介機構或專業人士協助確認身分。壽險業申請試辦時，須提出完整的客戶審查程序及風險控管措施。

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